Исполнитель только из Украины!

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Нужно сделать текст кнопки жирным и крупнее. Тему не меняем. Изменить нужно только текст на конкретной кнопки конкретного блока, на других ничего поменяться не должно.



Созваниваемся в google meet, я шарю экран, вы говорите что делать. Делаю при вас, вы контролируете... вместе видим результат. Оплачиваю на украинскую карту, пишу отзыв.