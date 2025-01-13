Текст кнопки сделать жирным и крупнее в Shopify

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок30 просмотров

Исполнитель только из Украины!
Сайт на Shopify.
Нужно сделать текст кнопки жирным и крупнее. Тему не меняем. Изменить нужно только текст на конкретной кнопки конкретного блока, на других ничего поменяться не должно.

Созваниваемся в google meet, я шарю экран, вы говорите что делать. Делаю при вас, вы контролируете... вместе видим результат. Оплачиваю на украинскую карту, пишу отзыв.

Shopify
4 месяца назад
iNikolaenko
46 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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Выбранный исполнитель

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Александр выполнил работу быстро, четко по ТЗ. Рекомендую.
Илья понятно объяснил задание, договорились о времени конференции в Google Meet и быстро справились с заданием по ТЗ! Рекомендую всем такого заказчика!

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