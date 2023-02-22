rastrell

Андрей Буза rastrell

 
31 годУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Верстка макетов любой сложности натяжка на любую популярную CMS.

глубокое знание HTML5, CSS3

средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

средний уровень знаний Adobe Photoshop

опыт верстки с использованием спрайтов

понимание работы селекторов

валидная, кроссбраузерная верстка (Ie7+, Opera, FF, Chrome, Safari)

адаптивная верстка

знание CSS-фреймворки Bootstrap, Compass, Foundation

табличная верстка

верстка электронных рассылок

верстка шаблонов HTML:Template

полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

понимание основных СЕО принципов

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Разработка сайтов для онлайн игр.

Создание продающих интернет-магазинов на разных CMS и Framework.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXDrupalБитриксPhotoshopВерстка макетаВерстка шаблона1С-Битрикс
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$360
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
18
безопасных платежей
#1
Интернет-магазины
ТОП-5
Системы управления (CMS)
ТОП-5
Веб-программирование
ТОП-20
Сайты «под ключ»
ТОП-50
HTML-верстка
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Отзывы заказчиков
errorrs
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$340
10 баллов
7 месяцев назад
Доработать и наполнить интернет-магазин
Все по ТЗ сделал. Хороший специалист. Некоторые моменты помимо ТЗ улучшил. Спасибо.
Отличный заказчик! Хорошо поработали, оплата в сроки, адекватность! Рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
8 месяцев назад
Доработать выбор опций в товаре
Отличный программист! Не первый раз обращаемся, ответственный подход. Все профессионально и точно в срок! Рекомендую всем!
Спасибо большое за проект. Очень интересный опыт. Адекватность, оплата точно в сроки, коммуникабельность. Рекомендую!!
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1000
10 баллов
8 месяцев назад
Реализовать формулу в товаре в open cart
Отличный программист, рекомендую всем. Будем обращаться еще.
Спасибо за проект, хорошо поработали, продолжаем работу! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Добавить расчет по полям длинная и ширина в карточке товара Open cart
Отличный программист и профи OpenCart. Сделал все оперативно, учел все замечания и рассказал много нового. Всем рекомендую, будем обращаться ещё!
Спасибо большое за работу! Коммуникабельный, быстрая оплата, адекватность! Рекомендую!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Перестал работать модуль Простая регистрация и заказ Simple
Помог с проблемой. Специалист по опенкарт. Спасибо.
Спасибо за работу! Хорошо поработали, оплата в сроки, лояльность. Рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
28 отзывов
$15/час
от $250от 2 дней
#3
Интернет-магазины
27 отзывов
$15/час
от $250от 7 дней
#1
HTML-верстка
20 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#21
Веб-программирование
19 отзывов
$15/час
от $250от 1 дня
#4
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$15/час
от $250от 1 дня
#11