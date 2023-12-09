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Создание сайтов под ключ: фриланс
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Вакансии программистов множатся с каждым днем. Все большему числу компаний требуется создание сайтов под ключ, ведь это стало нормой, а не признаком престижа. Закономерно, что кто-то должен их разрабатывать. И здесь на помощь приходит разработчик веб-ресурса. Найти его легко. Программисты, как правило, выбирают два пути профессионального развития. Первый - пойти работать в крупную компанию. Второй - остаться одиночкой, и работать независимости ни от кого. И тех и других интересуют вакансии web-программистов, как способ заработка.
Работодателям же проще искать программиста на фрилансе. Это позволяет сэкономить и снимает уйму сложностей. Удаленная работа веб-программиста выгодна и непосредственным разработчикам. Чтобы ни одна из сторон не теряла своего драгоценного времени на поиски, и был создан сервис Weblancer.
Многие фрилансеры предлагают у нас разработку сайтов, что называется "все включено". В свою очередь те, кому необходим ВЕБ-разработчик, могут очень быстро найти профессионального исполнителя. Все, что требует от вас - просто зарегистрироваться на бирже фриланса. За считанные часы вы найдете опытного разработчика, или же отыщете заказчика для реализации своего потенциала.
Что включает в себя разработка сайта под ключ?
Важно понимать, что отдельный программист или студия по-разному интерпретируют понятие "сайты под ключ". В зависимости от цены комплекс услуг может включать отличный набор действий.
Если говорить о базисном наборе, то работа по созданию сайтов под ключ включает:
- анализ бизнеса заказчика и его целевой аудитории;
- изучение компаний конкурентов в данной нише;
- разработку структуры и прототипа веб-ресурса;
- подбор оптимальной CMS;
- создание дизайна;
- верстку и программирование;
- техническую оптимизацию страниц портала;
- минимальное наполнение контентом;
- подключение ресурса к хостингу.
Как правило, сюда не входят задачи, связанные с интернет рекламой портала, а также обучение управлению ресурсом и его дальнейшей поддержкой.
Особенности создания онлайн-сервисов под ключ
Чтобы получить во владение действительно хороший, жизнеспособный портал, будь то корпоративная страница или интернет-магазин, следует обращать внимание на несколько основных моментов:
- Продуманный UX.
- Разумная SEO-оптимизация.
- Экспертный контент
- Уникальный дизайн
Первый пункт означает взаимодействие пользователя с интерфейсом портала. От него зависит, как надолго посетители задержаться на нем, что посмотрят и осуществят ли покупку, если это магазин.
Второй пункт отвечает за продвижение. Здесь не должно быть места переоптимизированным текстам или битым ссылкам. Третий пункт должен способствовать двум предыдущим, и вызывать интерес у пользователей. И четвертый пункт - это идентификация, самобытность и позиционирование бренда.
Естественно, всё это находится в руках веб-разработчика. Именно поэтому, отдавая на фриланс сайт под ключ, убедитесь в профессионализме исполнителя. Он должен обладать многими специальными навыками, без которых полноценное создание онлайн ресурса просто невозможно.
Заказ сайта под ключ на фриланс-бирже Weblancer
Обычно в данной категории размещаются объявления о разработке площадок в полностью готовом виде, что подразумевает работу над объемным спектром задач. Результатом подобной работы является полностью функционирующий портал с продуманной навигацией, стильным дизайном и удобным интерфейсом.
После получения во владение готового сайта, работодатели также могут дополнительно заказать услуги по SEO продвижению площадки или его рекламы. Для их реализации можно выбрать уже другого исполнителя или продолжить работу с предыдущим специалистом.
ВЕБ разработчик сайта под ключ: вакансии и предложения
Чтобы найти на freelance рынке подходящего WEB-разработчика, просто создайте на нашей бирже проект с детальным описанием задачи. После этого, вам останется лишь дождаться заявок от удаленных исполнителей, готовых взяться за выполнение задания. Выбрав подходящего профи, вам останется заключить с ним Безопасную сделку и начать сотрудничество.
Программистам, которые ищут работу в сфере создания полностью готовых онлайн-площадок нужно зарегистрироваться на бирже, чтобы иметь возможность отслеживать заказы в данном разделе. Даже у новичков есть шанс получить свою первую работу, если креативно подойти к составлению заявки к проекту.
Частые вопросы по сайтам «под ключ»
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