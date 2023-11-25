У меня есть модель кошки, ей нужно добавить сидячую позу в blender Пишите цену и срок
Фриланс: Разработка 3D-графики (3D-модели, 3D-анимация)
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3D-дизайн является сегодня очень востребованным направлением в мире графики и анимации. Он используется для создания клипартов, роликов, презентаций и других продуктов, где нужно передать объем предметов. Наиболее активно 3D-моделирование используется в рекламе, дизайне интерьеров, компьютерных играх, кинематографе и промышленности.
Естественно, вакансии 3Д графика присутствуют в интернете в огромном количестве. Однако, чтобы найти достойного профессионала, заказчикам приходится потрудиться. Но не бирже фриланса Weblancer. У нас зарегистрированы тысячи исполнителей различного профиля. Имеются и те, для кого удаленная работа (создание 3D-моделей) - основной профиль деятельности.
Фриланс 3Д графика: нюансы работы
Для успешной работы в направлении ЗД визуализации, специалисту требуется обладать хорошим объемно-пространственным мышлением и художественным вкусом. К основным навыкам, которыми должен обладать 3D-дизайнер, относятся:
- умение рисовать от руки;
- знание художественных стилей;
- навыки работы в специальных программах.
К числу последних принадлежат:
- 3D Studio Max
- V-ray
- AutoCad
- AchiCad
- Maya
- Adobe Photoshop
В целом, выделяют три основных специальности в данном направлении. Первая - это визуализатор. Это профессионал, занимающийся созданием проектов на основании технической документации.
Вторая - аниматор. Его работа - разработка 3Д модели для компьютерных игр и кинематографа.
Третья - моделлер. Специалисты художники, создающие объемные объекты с тщательной проработкой всех деталей.
Фриланс 3Д анимация: вакансии и отклики
Вакансии 3D-моделлеров, дизайнеров, аниматоров можно встретить на различных порталах. Это объясняется высоким спросом на подобные услуги. Каждый владелец сайта стремится выделить собственный проект именно с помощью дизайна. Один из наиболее эффективных способов достичь этого - фриланс 3Д графика.
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Частые вопросы по 3D-графике
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- 3D-графиканет заявокОткрыт10 минут назад
У меня есть модель кошки, ей нужно добавить позы ходьбы, открытого рта, стоячую и сидячую позу в blender Пишите цену и срок3D-графика1 исполнительОткрыт14 часов назад
Нарисовать модель интерьера с возможностью редактирования под конкретные размеры помещения и оборудования. Проект в стадии разработки.3D-графика4 заявкиОткрыт2 дня назад
Мене цікавлять послуги по створенню менюшек для гри spider-man в Unity, а саме: Create a reference page with pictures of the following: • Home screen • Main Menu • Pause Menu ...3D-графика1 заявкаОткрыт3 дня назад
Добрый день! Необходимо выполнить 3D модель 6-ти фигурок людей в формате STL для их последующей загрузки в 3д принтер. Цену предлагайте вы. Прилагаю пример того, как должен выглядеть результат3D-графика3 заявкиОткрыт3 дня назад
Необходимо сделать фигурку кота у которого половина тела в форме кошачьего скелета, вторая половина обычная(сам кот чёрный). Моделька должна находиться на круглой выпуклой подставке, так как будет использоваться в TableTop и для игры после 3d ...3D-графика7 заявокОткрыт8 дней назад
Добрый день. Вы делаете 3Д дизайн?3D-графика10 заявокОткрыт8 дней назад
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Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену3D-графика7 заявокОткрыт11 дней назад
Приветсвую! Необходимо отрисовать подобные картинки для презентации. Указывайте цену, сроки и телеграм для связи.3D-графика7 заявокОткрыт17 дней назад
Нужно одеть на дом шапочку и шарф как на примере с курткой3D-графика9 заявокОткрыт19 дней назад
- $150
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- $50
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