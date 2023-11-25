3D-дизайн является сегодня очень востребованным направлением в мире графики и анимации. Он используется для создания клипартов, роликов, презентаций и других продуктов, где нужно передать объем предметов. Наиболее активно 3D-моделирование используется в рекламе, дизайне интерьеров, компьютерных играх, кинематографе и промышленности.

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Фриланс 3Д графика: нюансы работы

Для успешной работы в направлении ЗД визуализации, специалисту требуется обладать хорошим объемно-пространственным мышлением и художественным вкусом. К основным навыкам, которыми должен обладать 3D-дизайнер, относятся:

умение рисовать от руки;

знание художественных стилей;

навыки работы в специальных программах.

К числу последних принадлежат:

3D Studio Max

V-ray

AutoCad

AchiCad

Maya

Adobe Photoshop

В целом, выделяют три основных специальности в данном направлении. Первая - это визуализатор. Это профессионал, занимающийся созданием проектов на основании технической документации.

Вторая - аниматор. Его работа - разработка 3Д модели для компьютерных игр и кинематографа.

Третья - моделлер. Специалисты художники, создающие объемные объекты с тщательной проработкой всех деталей.

Фриланс 3Д анимация: вакансии и отклики

Вакансии 3D-моделлеров, дизайнеров, аниматоров можно встретить на различных порталах. Это объясняется высоким спросом на подобные услуги. Каждый владелец сайта стремится выделить собственный проект именно с помощью дизайна. Один из наиболее эффективных способов достичь этого - фриланс 3Д графика.

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