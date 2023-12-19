Прибегая к помощи географических карт, мало кто задумывается над вопросом их создания. Мы привыкли к тому, что достаточно открыть интернет, чтобы найти тот или иной объект. Но их применение не ограничивается прокладыванием маршрута. Карты также используются для анализа проблем разного характера, подбора оптимального расположения объекта, прокладки коммуникаций и много чего другого.

Всей этой работой занимается картограф. Данные специалисты востребованы не только в организациях по составлению атласов, но и в конструкторских бюро, сельскохозяйственных и строительных компаниях. А так как их услуги часто носят разовый характер, среди них встречается много фрилансеров. Нанимая картографа удаленно, можно рассчитывать на качественную работу за приемлемую стоимость.

Работа картографом: специфика и актуальность

Востребованность данной профессии, на самом деле, достаточно большая. Карты используются не только в географии, но и других областях. Тем более, что сегодня они существуют в цифровом формате, что позволяет легко их дополнять, копировать и пересылать.

Нынче можно выделить два основных направления, в которых развивается картография:

Потребительская. Она включает исследование и развитие новых коммерческих продуктов в виде различных навигационных приложений. Государственный сектор. Здесь более широко применяется картографическое отображение, начиная от дорожных проблем, и заканчивая кадастровым учетом земельных ресурсов.

Естественно, такой труд требует наличия специального образования и практичного опыта. Успешная работа картографом удаленно возможна лишь при условии четкого понимания таких понятий как:

картографические проекции;

кадастровая карта;

космоснимки;

сетка координат;

3D моделирование.

Одно из ключевых умений - навыки работы в специальных программах. Наиболее популярные из них:

AutoCad

MapInfo

ArcGis

QGIS

Что касается базовых навыков, то к ним стоит отнести знания с информатики, математики и географии. Такой специалист должен быть немножко геодезистом, землеустроителем и дизайнером. Его работа требует усидчивости и внимательности к деталям. Картограф сначала занимается сбором информации, которую потом систематизирует и оцифровывает. Здесь без скрупулезности не обойтись.

Картограф удаленно: вакансии и требования

Самый главный плюс этой специальности - ее востребованность в самых разных сферах - от логистики до строительства. И чтобы преуспеть в карьерном росте, важно иметь представления о работе во всех отраслях. На штатной должности это реализовать практически нереально, ведь приходится работать с одной и той же областью. А вот на фрилансе возможностей гораздо больше.

Тем более, что удаленные картограф вакансии легко отыскать в интернете. Наибольшее их количество сосредоточено на фриланс биржах, где созданы все условия для сотрудничества из любой точки мира.

Чтобы иметь возможность претендовать на удаленные должности в области картографии, достаточно пройти несложную регистрацию, обозначив свой статус исполнителя. Естественно, необходимо создать и разместить резюме, чтобы работодатель мог без труда найти информацию о ваших профессиональных навыках. Также важно заполнить портфолио. А если вы являетесь новичком, только вышедшим из стен университета, придется потрудиться над созданием положительной репутации среди заказчиков путем выполнения небольших и малобюджетных проектов.

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Картограф на фрилансе: выгоды и преимущества

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