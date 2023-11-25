Фирменный стиль компании, организации - это ее "одежка", по которой ее встречают. Именно поэтому его создание - очень ответственный процесс. Здесь нельзя доверять некомпетентным специалистам или любителям. Выбирать дизайнера нужно тщательно. Заказ в крупной компании обернется существенными затратами. Альтернативой может послужить удаленный дизайнер фирменного стиля. Многие фрилансеры выполняют свою работу очень качественно. Но при этом придется довольно тщательно отбирать исполнителя среди претендентов.

Дизайнеры фирменного стиля: особенности работы

Узнаваемость и отстройка от конкурентов – это важные факторы, которые в полной мере обеспечивает оригинальный визуальный образ компании. К последнему относятся логотип, цветовая гамма и другие корпоративные элементы.

Разработка айдетники помогает:

создать индивидуальный образ компании;

подчеркнуть ее профессионализм и статус;

выделиться среди конкурентов;

запомниться потребителю;

обеспечить корпоративное единство продуктов;

защититься от подделок и фальсификатов.

Чтобы все эти пункты максимально эффективно реализовались, нужно найти профессионального дизайнера. И не просто создателя макетов визиток, а специалиста, который качественно решит комплекс задач по созданию корпоративного оформления. Заказать создание фирменного стиля можно удаленному сотруднику, который выполнит проект хорошо и за разумную плату.

Создание фирменного стиля: работа без права на ошибку

Проекты по разработке корпоративной айдентики включают большой перечень услуг, поэтому исполнитель должен быть настоящим профессионалом в данной области. Список его навыков должен включать:

практические умения в сфере графического дизайна;

знания основ художественной композиции и колористики;

понимание печатных процессов;

умения анализировать психологию поведения потребителей;

знания маркетинга и рекламы;

четкое понимание юзабилити.

Естественно, он должен уметь работать хотя бы в основных графических редакторах:

Adobe CC

QuarkXPress

CorelDraw

SketchApp

Фирменный стиль: фриланс или штат?

Когда на повестке дня стоит разработка фирменного стиля, возникает острая необходимость в поиске нужного специалиста. Большинство графических дизайнеров с опытом работы и шикарным портфолио работают на себя в роли фриланс специалиста. С ними работать не только комфортно, но и выгодно. Особенно, если искать удаленных сотрудников на сервисе Weblancer.

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