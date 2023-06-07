Максим Притульчик maxpritulchikmaxpritulchik
Дизайн Логотипов | Иллюстрации | Стикеры
Приветствую! Я - профессиональный графический дизайнер с опытом более года в создании креативных и привлекательных дизайнов для различных брендов. Моя работа всегда отличается высоким качеством, креативным дизайном и собственным стилем.
Я создаю уникальные идентичности компаний, логотипы, рекламные баннеры, упаковки для продуктов, а также иллюстрации. При этом я использую современные технологии и программы для дизайна, такие как Adobe Photoshop, Illustrator, и Figma.
Мне важно понимать потребности и цели моих клиентов. Поэтому я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно.
Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна для вашего бренда, я готов помочь вам.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Телеграм: @maxpritulchik
Почта: [email protected]
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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