maxpritulchik

Максим Притульчик maxpritulchik

 
27 летПольша/Варшава
2 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад

Дизайн Логотипов | Иллюстрации | Стикеры

Приветствую! Я - профессиональный графический дизайнер с опытом более года в создании креативных и привлекательных дизайнов для различных брендов. Моя работа всегда отличается высоким качеством, креативным дизайном и собственным стилем.

Я создаю уникальные идентичности компаний, логотипы, рекламные баннеры, упаковки для продуктов, а также иллюстрации. При этом я использую современные технологии и программы для дизайна, такие как Adobe Photoshop, Illustrator, и Figma.

Мне важно понимать потребности и цели моих клиентов. Поэтому я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно.

Если вы ищете профессионала в области графического дизайна для создания высококачественного и привлекательного дизайна для вашего бренда, я готов помочь вам.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

  • Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

  • Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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FigmaIllustratorPhotoshop
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$50
средняя цена заказа
35%
заявок принято заказчиками
7
постоянных заказчиков
49
безопасных платежей
ТОП-10
Иллюстрации и Рисунки
ТОП-20
Логотипы и Знаки
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Отзывы заказчиков
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$50
10 баллов
месяц назад
Обновить бренд
Быстрый и качественный результат, не смотря на большие задержки с нашей стороны, рекомендую!
Все хорошо, спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Alexander-EISS
Александр 
42 годаГермания
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Оптимировать имеющийся логотип
Все было сделанно быстро и качественно. С удовольствием поработаю с Максимом снова!
Сотрудничество прошло отлично! Оплата в срок и вежливое общение, спасибо за заказ!)
Ответный отзыв
flyagaa
29 летБеларусь
10 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
$30
10 баллов
5 месяцев назад
Логотип
Спасибо Максиму за быстро и качественно выполненный заказ. Только положительные эмоции от сотрудничества!
Вежливое общение, оплата без задержек. Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Vobcheto
Алекс 
40 летМальта
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн закладок для книг и подарочных сертификатов
Приятно работать с профессионалом! Спасибо!
Спасибо большое за заказ и за доверие мне, как специалисту! Был рад снова с вами поработать, четкая коммуникация и оплата без задержек как обычно)
Ответный отзыв
shevINF
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
8 дней назад
$210
10 баллов
7 месяцев назад
Новая порция иконок по заданию
Всё отлично, спасибо, рекомендую
Спасибо за заказ! Был рад снова с вами поработать!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
54 отзыва
$10/час
от $30от 3 дней
#12
Иллюстрации и Рисунки
26 отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#6