ferrado

Сергей Баранов ferrado

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Дизайн открытки

    Разработать 2х сторонний дизайн открытки размером 11 х 6 дюйма в бело-синих тонах. Логотип и информация будут предоставлены. Указать цену и сроки выполнения. Оплата через PayPal, CashApp, PaySend или Venmo.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн визитки

    Необходимо выполнить редизайн визитки с акцентом на легкие акварельные элементы зеленого цвета и эквалипта. Цель состоит в обновлении и улучшении качества дизайна, так как старый вариант выполнен небрежно. Лого и старый дизайн приложены. Укажите цены и сроки выполнения. Оплата через PayPal.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Текстовый Логотип

    Необходимо разработать текстовый логотип для компании 'Blasd of Heaven' в трех формах: прямоугольник, квадрат и круг. Шрифт уже предоставлен. В логотипе должен присутствовать легкий элемент, связанный с небом, например облако или ангельское крыло. Логотип должен быть стильным, элегантным и легко читаемым. Укажите цену и срок выполнения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на OpenCart 3

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн этикетки

    Здравтвуйте. Нужно сделать этикетку для мыла в розовых тонах и синей окантовкой (полосками) . Размеры и информация прикреплены.  Пожалуйста оставляйте ваши цены и сроки. Спасибо Оплата через PayPal или WebMoney

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Видео реклама для тик тока

    15 секундное видео на основе фотографий, с наложением текста и музыки.  Нужно сделать динамично, с цветокоррекцией.   вертикальное1080×19209:16Оплата через PayPal или webmoney Пожалуйста указываете цену и сроки, спасибо.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка 14 фотографий

    $7

    Здравствуйте. Нужна помощь в обработке фотографий.  - Резкость - Цветокоррекция - Насыщенность цветов - Очищение от дефектов, точек, "мусора" и т.д. Оплата через системы - webmoney, PayPal

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фотографий

    Здравствуйте. Нужна помощь в обработке фотографий.  - Резкость - Цветокоррекция - Насыщенность цветов - Очищение от дефектов, точек, "мусора" и т.д. Пожалуйста посмотрите примеры как фото выглядели ДО ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доделать сайт на Open Cart 3

    Здравствуйте, Нужно настроить, установленные модули -  "1 Page checkout",  "брошеная корзина". Также настроить лайауты(layouts).   Установленный шаблон - https://themeforest.net/item/multi-shop-opencart-responsive-theme/20309567, 3й вариант - "Multi Jewell". Больше информации в личной переписке.

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос товаров с сайта на Opencart 3

    Здравствуйте, нужно перенести 50 товаров с сайта creamyobsession.com на сайт Opencart. Товары простые, однотипные. Также все картинки товаров должны быть изменены под один размер и переименованы под название товара. оплата вебмани, срок 1-2 ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевести картинку в вектор

    Здравствуйте. Нужно перевести картинку в вектор (обводка линий красным цветом) и потом в SVG файл для программы Inkscape, для вырезки на лазере. 77 миллиметров ширина, 9 слоев каждыи слой имеет "ушки". И потом все 9 картинок (слоев) разместить на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать логотип для компании натурального мыла

    Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло.   Компания называется Creamy Obsession Luxury Bath Products   Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Интернет магазин на OpenCart

    Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3.  Основное: Прикрутить к движку модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Джумла сайт / исправить форму обратной связи

    Здравствуйте, есть не большой проект 1.      Исправить форму обратной связи + добавить капчу. 2.      Перенести сайт на другой домен. Пожалуйста оставляйте вашу цену и время. Спасибо.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Джумла вебсайт

    Нужно создать сайт визитку для строительной компании. Страницы -  HOME * ABOUT* PRODUCTS* SERVICES* GALLERY* CONTACT Информация будет предоставлена, сделать за 2-3 дня.  Оставляейте пожалуйста ваши заявки с ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать логотип

    $20

    Здравствуйте. Нужно создать логотип для компании которая занимается производством натурального мыла.  У нас есть примерный вариант как лого должно выглядеть, но это только идея. Должно выглядеть современно и элегантно, но при этом просто, чисто и професионально. ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
$30
8 баллов
3 года назад
Дизайн открытки
Все отлично! Благодарю за сотрудничество!
Все отлично!
Ответный отзыв
Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
$7
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн этикетки
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Анна отлично справилась с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
4 года назад
Видео реклама для тик тока
Понятное и развернутое ТЗ, интересная работа. Во время работы заказчиком вносились изменения в ТЗ и Сергей сделал премирование в заказе, за что ему отдельное спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Все было сделано на высшем уровне!
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Обработка 14 фотографий
Сергей хороший заказчик,все по факту,быстро и понятно! Оплата мгновенная после проверки работы,всегда был на связи! Рекомендую
Все отлично! Сделано быстро и без проблем.
Ответный отзыв
Valerie_18
Валерия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографий
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству :)
Валерия отлично справилась с работой. Рекомендую.
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