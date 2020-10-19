Разработать 2х сторонний дизайн открытки размером 11 х 6 дюйма в бело-синих тонах. Логотип и информация будут предоставлены. Указать цену и сроки выполнения. Оплата через PayPal, CashApp, PaySend или Venmo.
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить редизайн визитки с акцентом на легкие акварельные элементы зеленого цвета и эквалипта. Цель состоит в обновлении и улучшении качества дизайна, так как старый вариант выполнен небрежно. Лого и старый дизайн приложены. Укажите цены и сроки выполнения. Оплата через PayPal.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать текстовый логотип для компании 'Blasd of Heaven' в трех формах: прямоугольник, квадрат и круг. Шрифт уже предоставлен. В логотипе должен присутствовать легкий элемент, связанный с небом, например облако или ангельское крыло. Логотип должен быть стильным, элегантным и легко читаемым. Укажите цену и срок выполнения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравтвуйте. Нужно сделать этикетку для мыла в розовых тонах и синей окантовкой (полосками) . Размеры и информация прикреплены. Пожалуйста оставляйте ваши цены и сроки. Спасибо Оплата через PayPal или WebMoneyДизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
15 секундное видео на основе фотографий, с наложением текста и музыки. Нужно сделать динамично, с цветокоррекцией. вертикальное1080×19209:16Оплата через PayPal или webmoney Пожалуйста указываете цену и сроки, спасибо.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Здравствуйте. Нужна помощь в обработке фотографий. - Резкость - Цветокоррекция - Насыщенность цветов - Очищение от дефектов, точек, "мусора" и т.д. Оплата через системы - webmoney, PayPalОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужно разработать лого и бренд (фирменный стиль). Пояснение прикреплено.Фирменный стиль33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь в обработке фотографий. - Резкость - Цветокоррекция - Насыщенность цветов - Очищение от дефектов, точек, "мусора" и т.д. Пожалуйста посмотрите примеры как фото выглядели ДО ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, Нужно настроить, установленные модули - "1 Page checkout", "брошеная корзина". Также настроить лайауты(layouts). Установленный шаблон - https://themeforest.net/item/multi-shop-opencart-responsive-theme/20309567, 3й вариант - "Multi Jewell". Больше информации в личной переписке.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно перенести 50 товаров с сайта creamyobsession.com на сайт Opencart. Товары простые, однотипные. Также все картинки товаров должны быть изменены под один размер и переименованы под название товара. оплата вебмани, срок 1-2 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужно перевести картинку в вектор (обводка линий красным цветом) и потом в SVG файл для программы Inkscape, для вырезки на лазере. 77 миллиметров ширина, 9 слоев каждыи слой имеет "ушки". И потом все 9 картинок (слоев) разместить на ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло. Компания называется Creamy Obsession Luxury Bath Products Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Прикрутить к движку модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, есть не большой проект 1. Исправить форму обратной связи + добавить капчу. 2. Перенести сайт на другой домен. Пожалуйста оставляйте вашу цену и время. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать сайт визитку для строительной компании. Страницы - HOME * ABOUT* PRODUCTS* SERVICES* GALLERY* CONTACT Информация будет предоставлена, сделать за 2-3 дня. Оставляейте пожалуйста ваши заявки с ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужно создать логотип для компании которая занимается производством натурального мыла. У нас есть примерный вариант как лого должно выглядеть, но это только идея. Должно выглядеть современно и элегантно, но при этом просто, чисто и професионально. ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть Joomla сайт нужно добавить в него дополнение Viruemart. Так же добавить 20 простых товаров. Срок 3-5 дней.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
архив загружен на хостинге нужно воостановить. Бекап сделан стандартным сервисом cPanel хостинга. Пишите пожалуйста вермя и цену. СпасибоСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно записать около 500 видео с экрана с помощью Camtasia или подобной программой. Видео в среднем 10 минут каждое. Нужно каждое видео записать в формат AVI или mp4, и разместить их папкам ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад