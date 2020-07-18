Создать логотип для компании натурального мыла

Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло.

Компания называется

Creamy Obsession

Luxury Bath Products

Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов которые можно использовать, но можно использовать другие тоже, на ваше усмотрение.

Spring LightLP

Corinthia Professional

Bayamo

Al Fresco

Smart Casual Baseline font

Luminari

Libra

AR Leisu GB Medium

Beloved Sans

Allura Formal

AR Leisu GB Medium

Нравятся примеры логотипов дорогих духов. В этом стиле нужно работать, но нужны ваши дизайнерские идеи тоже. Оплата через WEBMONEY.