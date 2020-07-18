График работы каждый день, с 11:00 до 23:00, а банер и логотип нужно подобрать красивый макет, для логотипа пожелания что-то в стиле греческого орнамента сделать, спасибо!
Создать логотип для компании натурального мыла
Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло.
Компания называется
Creamy Obsession
Luxury Bath Products
Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов которые можно использовать, но можно использовать другие тоже, на ваше усмотрение.
Spring LightLP
Corinthia Professional
Bayamo
Al Fresco
Smart Casual Baseline font
Luminari
Libra
AR Leisu GB Medium
Beloved Sans
Allura Formal
AR Leisu GB Medium
Нравятся примеры логотипов дорогих духов. В этом стиле нужно работать, но нужны ваши дизайнерские идеи тоже. Оплата через WEBMONEY.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт5 лет назад
Бриф во вложенииЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен логотип для компании из Севастополя, которая оказывает бухгалтерские услуги на аутсорсе. Название СевБухПроф Клиенты - владельцы небольших предприятий, в основном, строительных. Ценовой сегмент средний и ниже среднего. ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать логотип казино Casin.Uno Предпочитаемые цвета, розовый, золотой, черный-белый в золом. Мы доверяем вашему креативу и выберем лучший вариант! Также возможно победителю будет заказана разработка дальнейшего дизайнаЛоготипы и Знаки112 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужен логотип для доставки Деливери клаб. Легкий и понятный как пример в приложении. Цвета желательно Красные и черные. Название: "НовоХинкальная"Завершен5 лет назад
Был утрачен исходник логотипа, остался в маленьком разрешении. Задача - по образцу отрисовать лого в разрешении для размещения на баннере 2 на 3 м Жестких требований к идентичности с образцом нет. Форма и ...Завершен5 лет назад
Нужно сделать логотип на подобии в приложении название GRAND COMPANYЛоготипы и Знаки47 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день нужен логотип для польского ресторана (кухня домашняя) TEREM-OK Уже есть наброскиЛоготипы и Знаки49 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется доработать\разработать логотип. в векторе сделать несколько цветов , дать исходники.Завершен5 лет назад