Создать логотип для компании натурального мыла

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Завершен13 заявок826 просмотров

Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло.

 

Компания называется

Creamy Obsession

Luxury Bath Products

 

Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов которые можно использовать, но можно использовать другие тоже, на ваше усмотрение. 

Spring LightLP

Corinthia Professional

Bayamo

Al Fresco

 

Smart Casual Baseline font

Luminari

Libra

AR Leisu GB Medium

 

Beloved Sans

Allura Formal

AR Leisu GB Medium

Нравятся примеры логотипов дорогих духов. В этом стиле нужно работать, но нужны ваши дизайнерские идеи тоже. Оплата через WEBMONEY. 

5 лет назад
ferrado
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10 месяцев назад

Выбранные исполнители

Mich_D
Михаил 
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4 часа назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Спасибо. Все сделано качественно и в срок!
Благодарю за интересный проект! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Проект должен был быть закончен в течении 1-2 дня, с постоянными обещаниями прошло 11 дней. То что было предложено не выдерживает критики. Сделано криво, без вкуса, как будто, что бы просто отвязаться. Не рекомендую.

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