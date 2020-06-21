Создать логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок688 просмотров

Нужен логотип для доставки Деливери клаб. Легкий и понятный как пример в приложении. Цвета желательно Красные и черные.

Название: "НовоХинкальная"

5 лет назад
Alanus
Алан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Отличная работа, очень доволен! Рекомендую к Ольгу к сотрудничеству!
Очень довольна сотрудничеством - быстрое принятие решения, мгновенная оплата. Спасибо за проект!

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