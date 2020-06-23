Логотип и банер

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Завершен1 заявка237 просмотров

Необходимо сделать логотип и банер для бизнес-страницы на Фейсбук

5 лет назад
guest_15919497477473
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$55
4 дня
Очень довольна сотрудничеством. Кратчайшие сроки, вежливое общение, быстрая коммуникация. Просила сделать поправки, Сергей внёс их в течение получаса. Сами работы очень достойные. В дальнейшем планирую продолжить сотрудничество. Однозначно рекомендую этого специалиста! Для тех, кто ценит своё время и нервы.
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, корректировки развернутые, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад

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