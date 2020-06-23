Логотип и банер

Очень довольна сотрудничеством. Кратчайшие сроки, вежливое общение, быстрая коммуникация. Просила сделать поправки, Сергей внёс их в течение получаса. Сами работы очень достойные. В дальнейшем планирую продолжить сотрудничество. Однозначно рекомендую этого специалиста! Для тех, кто ценит своё время и нервы.