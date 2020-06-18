Яхтинг со Светой

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Завершен1 заявка146 просмотров

Обложка для подкаста в морском стиле.

5 лет назад
guest_1592394477572
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
5 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Работаю со Светланой второй раз - нужен был логотип для подкаста. У Светланы очень точные вопросы в брифе, которые уже при заполнении помогают отбросить всю мишуру и сформулировать только то, что нужно ей для работы. Было предложено три варианта+один бонусный, один из трех сразу понравился моему клиенту, никаких доработок не потребовалось. По срокам все вовремя, цена устроила. Большое спасибо.
Марианна, благодарю Вас за интересный проект и приятное сотрудничество :) Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
5 лет назад

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