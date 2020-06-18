Яхтинг со Светой

Работаю со Светланой второй раз - нужен был логотип для подкаста. У Светланы очень точные вопросы в брифе, которые уже при заполнении помогают отбросить всю мишуру и сформулировать только то, что нужно ей для работы. Было предложено три варианта+один бонусный, один из трех сразу понравился моему клиенту, никаких доработок не потребовалось. По срокам все вовремя, цена устроила. Большое спасибо.