Наполнение текстом страниц каталога, рассказать о цветопередаче в 4 абзацах по 5 предложений, описать в 2-3 предложениях о ретуши фото, о нюансах оцифровки фото (2-3 абзаца по 3 предложения).
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- $30Ретушь фотоКопирайтинг35 заявокЗакрыт24 дня назад
Необходимо ретушировать фотосесии с людьми на постоянной основе , удаление прыщей, покраснения, синячки на коже и т.д. также при необходимости делать пластику лица и рук на тех фото где это надо, если студийная ...Ретушь фотоОбработка фотографий41 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $10
Нужен человек для лёгкой ретуши потоковых фото людей на проект в течении месяца .По вопросам в ЛС с портфолио .Ретушь фотоОбработка фотографий25 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Нужен человек для ретуши фото.Только с портфолио.По вопросам писать в ЛС,вышлю тестовое .Ретушь фотоОбработка фотографий22 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $5
Нужен человек для лёгкой ретуши фото людей на проект в течении месяца .По вопросам в ЛС с портфолио .Ретушь фотоОбработка фотографий26 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать ретушь фото так, чтобы все они были в одинаковой тональности, яркости и т.д., должны выглядеть одинаково. Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/cdEaIgcWcuKhSaMI8MoqFo/Kuni-Scat?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=r3sylj5641dNzOpX-1 Там уже размещены готовые карточки маркетплейсов, в которых используются фото, и над каждой карточкой исходник фото. ...Ретушь фотоОбработка фотографий13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
У нас сайт недвижимости и есть фото 40 обьектов (по 7-27 штук фото на объект). Нужно сделать улучшение фото (Ретушь фото/Цветокоррекция) Что бы были красивыми как например jamesedition.com/real_estate/switzerlandРетушь фотоЗавершен5 месяцев назад
Требуется сделать ретушь фото. Цветокоррекция + убрать лишние элементы.Ретушь фотоОбработка фотографий41 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Нужен бот для Telegram с нейросетью для ретуши фотографий, лиц людей, нужна качественная нейросеть которая облегчит работу для ретушеров. Я не нашел нормальную библиотеку в интернете которая бы нормальной делала ретушь, все они просто фейсапят либо ...Ретушь фотоПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо выполнить ретушь 4 фото в едином стиле по заданному образцу.Ретушь фотоЗавершен8 месяцев назад
Ретушь фото для инсты, чтобы сльно по экспозиции не отличались и по свету, эффект какой-нибудь нежный, магазин сухоцветовРетушь фотоОбработка фотографий34 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $33
Нужен специалист с опытом работы с инфографикой и ретуши фото. Просьба присылать портфолио. Отобрать 7-8 фотографий из архива. На выбранных 3-х фотографиях создать инфографику: пример конкурентов [url=https://www.wildberries.ru/catalog/49472978/detail.aspx]https://www.wildberries.ru/catalog/49472978/detail.aspx[/url] . Для 1 ...ИнфографикаРетушь фотоОбработка фотографий19 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Добрый вечер. На фото нужно подтянуть подборок в левой стороне фото, вырезать задний фон и с право чуть свитер дорисовать еще более четче ( если свитер не получится можно без него ) На выходе 2 вариант ...Ретушь фотоЗавершен10 месяцев назад
Привет! Нужна срочная ретушь фотографии. Лёгкая коррекция недочётов кожи, фигуры. Актуально на сейчас.Ретушь фотоЗавершен10 месяцев назад
Всем привет. Надо сделать ретушь фотографий, всего будет 9 фотографий. Нужно привести фото в единый цветокор. 3 картинки на улице 2 в помещении И эти же настройки надо будет продублировать на еще такие же 4 картинки. Файлы ...Ретушь фотоЗавершен10 месяцев назад
Нужно сделать ретушь фотографии серег из золота. Принимаем предложения только от профессионалов, специализирующихся на ретуши ювелирных изделий.Ретушь фотоОбработка фотографий14 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо сделать коллаж/ретушь - фото на маленькую урну для погибшей птицы. Есть её фотография, есть приблизительно что хочется иметь (её фото на фоне радуги). Подробнее объясню и покажу после выбора исполнителя. Оплата через сайт (безопасная ...Ретушь фотоЗавершенгод назад
Добрый день, требуется сделать ретушь фотографии как в примере. Стиль полу-мультяшный, что бы было похоже на картину. Можно использовать Actions в Photoshop, если у вас уже есть готовые, настроенные стили. Пишите цены и сроки.PhotoshopРетушь фотоОбработка фотографий23 заявкиЗакрытгод назад
Нужно на регулярной основе делать обработку и ретушь фотографий,1 заказ по 6-10 фотографии! За 1 фотографию 5$ Пример ретуши до и после прикрепляю ниж! СпасибоРетушь фотоОбработка фотографий29 заявокЗакрытгод назад
- $15
Нужно отретушировать 20 фоток. Заявки принимаются после обработки тестового фото.! Нужно: ⁃ вырезать на белый фон - отбелить ручку, очернить молнию- сделать ровный тон - почистить колеса- яркость \ контр \ резкость Второе фото - пример.Ретушь фотоЗавершенгод назад