Заказать ретушь фото

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  • Статьи о цветокорекции, ретуши и работе с фото

    $30

    Наполнение текстом страниц каталога, рассказать о цветопередаче в 4 абзацах по 5 предложений, описать в 2-3 предложениях о ретуши фото, о нюансах оцифровки фото (2-3 абзаца по 3 предложения).

    Ретушь фото
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Ретушь фотографий

    Необходимо ретушировать фотосесии с людьми на постоянной основе , удаление прыщей, покраснения, синячки на коже и т.д. также при необходимости делать пластику лица и рук на тех фото где это надо, если студийная ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ретушь фото

    $10

    Нужен человек для лёгкой ретуши потоковых фото людей на проект в течении месяца .По вопросам в ЛС с портфолио .

    Ретушь фото
    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ретушь фото

    $5

    Нужен человек для лёгкой ретуши фото людей на проект в течении месяца .По вопросам в ЛС с портфолио .

    Ретушь фото
    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Ретушь фото

    Необходимо сделать ретушь фото так, чтобы все они были в одинаковой тональности, яркости и т.д., должны выглядеть одинаково.  Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/cdEaIgcWcuKhSaMI8MoqFo/Kuni-Scat?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=r3sylj5641dNzOpX-1 Там уже размещены готовые карточки маркетплейсов, в которых используются фото, и над каждой карточкой исходник фото. ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Ретушь фото/Цветокоррекция/Улучшение фото. Фото объектов недвижимости

    У нас сайт недвижимости и есть фото 40 обьектов (по 7-27 штук фото на объект). Нужно сделать улучшение фото (Ретушь фото/Цветокоррекция) Что бы были красивыми как например jamesedition.com/real_estate/switzerland

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Бот в Telegram нейросеть для ретуши людей

    Нужен бот для Telegram с нейросетью для ретуши фотографий, лиц людей, нужна качественная нейросеть которая облегчит работу для ретушеров.  Я не нашел нормальную библиотеку в интернете которая бы нормальной делала ретушь, все они просто фейсапят либо ...

    Ретушь фото
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создать инфографику на Wildberries

    $33

    Нужен специалист с опытом работы с инфографикой и ретуши фото. Просьба присылать портфолио. Отобрать 7-8 фотографий из архива. На выбранных 3-х фотографиях создать инфографику: пример конкурентов [url=https://www.wildberries.ru/catalog/49472978/detail.aspx]https://www.wildberries.ru/catalog/49472978/detail.aspx[/url] . Для 1 ...

    ИнфографикаРетушь фото
    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Ретушь фото

    Добрый вечер. На фото нужно подтянуть подборок в левой стороне фото, вырезать задний фон и с право чуть свитер дорисовать еще более четче ( если свитер не получится можно без него ) На выходе 2 вариант ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Ретушь фото

    Привет! Нужна срочная ретушь фотографии. Лёгкая коррекция недочётов кожи, фигуры. Актуально на сейчас.

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Надо сделать ретушь фотографий.

    Всем привет. Надо сделать ретушь фотографий, всего будет 9 фотографий. Нужно привести фото в единый цветокор. 3 картинки на улице 2 в помещении И эти же настройки надо будет продублировать на еще такие же 4 картинки. Файлы ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Фотография на урну с прахом животного

    Необходимо сделать коллаж/ретушь - фото на маленькую урну для погибшей птицы. Есть её фотография, есть приблизительно что хочется иметь (её фото на фоне радуги). Подробнее объясню и покажу после выбора исполнителя. Оплата через сайт (безопасная ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Ретушь фотографий

    Добрый день, требуется сделать ретушь фотографии как в примере. Стиль полу-мультяшный, что бы было похоже на картину. Можно использовать Actions в Photoshop, если у вас уже есть готовые, настроенные стили. Пишите цены и сроки.

    PhotoshopРетушь фото
    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Ретушь фото - 20 шт.

    $15

    Нужно отретушировать 20 фоток. Заявки принимаются после обработки тестового фото.! Нужно: ⁃ вырезать на белый фон - отбелить ручку, очернить молнию- сделать ровный тон - почистить колеса- яркость \ контр \ резкость Второе фото - пример.

    Ретушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    год назад