зробити складний колаж в фотошопі по фото(без нижнього тексту)
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- $5PhotoshopБаннеры4 заявкиОткрыт10 дней назад
Необходимо нарисовать тематические картинки в фотошопе или фигме на футбольную тематику. Почему шаблоны? Например, прошел футбольный матч и я в оперативном режиме должен в этот шаблон подставить названия команд и счет. Далее уже будет оформляться ...FigmaPhotoshopДизайн продукции7 заявокОткрыт19 дней назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать Новогоднего Конора McGregor'а, для вейп-шопа и связать с ВЕЙП-тематикой. Рисунок формата А4 должен быть выполнен на графическом планшете/в электронно - художественной программе. ФОТОШОП НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.PhotoshopИллюстрации и Рисунки13 заявокОткрыт19 дней назад
- $10
Необходимо сохранить рукописный текст, но с другими номерами и датами: Вместо 11 ноября 2021 должно быть 18 декабря 2023 Вместо 12/113-2021 должно быть 6/553-2023 Картинка для редактирования https://disk.yandex.ru/d/J-mpLPcHE9KcUwPhotoshopЗавершен21 день назад
- $600
Ищем Content Manager на полную занятость (удаленка). Чем предстоит заниматься: - Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress; - Разметка предоставленного текста; - Создание иллюстраций к нему на основе клипарта; ...Наполнение сайтов13 заявокОткрыт23 дня назад
- $15
Нужно поставить печать и подпись на нескольких однотипных документах, нормальные фото подписи и печати есть. Требования: Печать должна быть 39мм, подпись просто в разных местах под печатью.PhotoshopОбработка фотографий8 заявокЗакрыт25 дней назад
- $700
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTildaPhotoshopДизайн сайтов21 заявкаОткрытмесяц назад
1440 DPI в таком качестве будет печать,кто понимает пишите(работа в фотошопе )PhotoshopИллюстрации и Рисунки11 заявокОткрытмесяц назад
- $50
Необходим статичный новогодний фон для видео с размещением 4К сказочной комнаты Деда Мороза на задний план, чтобы на фоне рисунка посадить за стол Деда Мороза. Предоставляю выбор фантазии исполнителя. В комнате может быть комод, резные ...PhotoshopИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт18 дней назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрытдень назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
- $275
Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб. Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете. Большим плюсом будет ...PhotoshopИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 дней назад
Есть сделанный проект в архикад (планировка) и подбор сантех. оборудования. Нужно только сделать коллаж санузла и кухни-гостиной с 2 ракурсов (в сумме 4 коллажа). Плитку в санузел, мебель для кухни-гостиной, примерное освещение подберу сам. Пример, ...Photoshop3D-графика3 заявкиЗакрыт13 дней назад
Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп, Картинка 1 - було Картинка 2 - потрібний результат Щоб стілаж став двохстороній. Пропонуйте ціну, картинок близько 15-20 штPhotoshopЗавершен2 месяца назад
Необходимо сфотошопить 56 задних фонов на сайтах в определенном размере. Пример - https://garri-potter-lordfilm.net/wp-content/uploads/2023/11/bg.jpg Нужны аналогичные, но на разные тему, к примеру Гарри Поттер. Берете из интернета и фотошопите под нужные ...WordPressPhotoshopЗавершенмесяц назад
- $1
Нужно на фото изменить дату. Пишите контакты для связи, с меня оплата и достойный отзывPhotoshopОбработка фотографий54 заявкиЗакрыт20 дней назад
Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSDHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужно сделать дизайн страницы поиска Особых изысков не надо строка для поиска По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить) и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить Особых изысков не надо. Просто на черном ...FigmaPhotoshopДизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрытмесяц назад
Ищем в команду людей с базовыми знаниями и навыками фотошопа для создания превью для Ютуб видео. Мы начинающая команда по предоставлению услуг дизайна для Ютуб каналов. На данный момент мы набираем людей ...PhotoshopОбработка фотографий20 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно создать Art Remake по картине «девочка с персиками». Я присылаю фотографию, сделанную мной, ее надо будет обработать, чтобы было более менее похоже на оригинал, а потом сделать еще одну версию в арт стиле с ...PhotoshopИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрытмесяц назад