Заказать услуги дизайнера Photoshop

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  • Сделать картинки в виде шаблонов

    Необходимо нарисовать тематические картинки в фотошопе или фигме на футбольную тематику. Почему шаблоны? Например, прошел футбольный матч и я в оперативном режиме должен в этот шаблон подставить названия команд и счет. Далее уже будет оформляться ...

    FigmaPhotoshop
    Дизайн продукции7 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Рисунок

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать Новогоднего Конора McGregor'а, для вейп-шопа и связать с ВЕЙП-тематикой. Рисунок формата А4 должен быть выполнен на графическом планшете/в электронно - художественной программе. ФОТОШОП НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Необходимо отредактировать отсканированное изображение в фотошопе

    $10

    Необходимо сохранить рукописный текст, но с другими номерами и датами: Вместо 11 ноября 2021 должно быть 18 декабря 2023 Вместо 12/113-2021 должно быть 6/553-2023 Картинка для редактирования https://disk.yandex.ru/d/J-mpLPcHE9KcUw

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    21 день назад

  • Content Manager

    $600

    Ищем Content Manager на полную занятость (удаленка). Чем предстоит заниматься: - Наполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress; - Разметка предоставленного текста; - Создание иллюстраций к нему на основе клипарта; ...

    WordPressHTMLPhotoshop
    Наполнение сайтов13 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Поставить печать и подпись в PhotoShop на документе

    $15

    Нужно поставить печать и подпись на нескольких однотипных документах, нормальные фото подписи и печати есть. Требования: Печать должна быть 39мм, подпись просто в разных местах под печатью.

    Photoshop
    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    25 дней назад

  • Дизайн сайта

    $700

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА: Описание: Yurovsky-Studio - это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг для малого и среднего бизнеса по созданию сайтов и дизайна на платформе Tilda. Наша команда занимается разработкой ...

    Дизайн сайтаHTMLCSSFigmaTildaPhotoshop
    Дизайн сайтов21 заявка
    Открыт
    месяц назад

  • Комната Деда Мороза

    $50

    Необходим статичный новогодний фон для видео с размещением 4К сказочной комнаты Деда Мороза на задний план, чтобы на фоне рисунка посадить за стол Деда Мороза. Предоставляю выбор фантазии исполнителя. В комнате может быть комод, резные ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    18 дней назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $15

    Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...

    WordPressJoomlaFigmaTildaWixElementorPhotoshop
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    день назад

  • Wordpress developer

    $800

    Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...

    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQueryLinuxAjaxElementorDockerSASSGulpPhotoshopGitSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 дней назад

  • Нужен сценарист-дизайнер для составления материалов на Ютуб канал

    $275

    Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб. Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете. Большим плюсом будет ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Сделать 3D коллаж интерьера в photoshop

    Есть сделанный проект в архикад (планировка) и подбор сантех. оборудования. Нужно только сделать коллаж санузла и кухни-гостиной с 2 ракурсов (в сумме 4 коллажа). Плитку в санузел, мебель для кухни-гостиной, примерное освещение подберу сам. Пример, ...

    Photoshop
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 дней назад

  • Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп

    Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп, Картинка 1 - було Картинка 2 - потрібний результат Щоб стілаж став двохстороній. Пропонуйте ціну, картинок близько 15-20 шт

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Сделать 56 задних фонов

    Необходимо сфотошопить 56 задних фонов на сайтах в определенном размере. Пример - https://garri-potter-lordfilm.net/wp-content/uploads/2023/11/bg.jpg Нужны аналогичные, но на разные тему, к примеру Гарри Поттер. Берете из интернета и фотошопите под нужные ...

    WordPressPhotoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Фотошоп

    $1

    Нужно на фото изменить дату. Пишите контакты для связи, с меня оплата и достойный отзыв

    Photoshop
    Обработка фотографий54 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • HTML верстка лендинга PSD

    Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...

    HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Дизайн страницы поиска

    Нужно сделать дизайн страницы поиска Особых изысков не надо строка для поиска По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить) и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить Особых изысков не надо. Просто на черном ...

    FigmaPhotoshop
    Дизайн интерфейсов и игр15 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Фотошоп-дизайнер для превью на Ютуб

    Ищем в команду людей с базовыми знаниями и навыками фотошопа для создания превью для Ютуб видео. Мы начинающая команда по предоставлению услуг дизайна для Ютуб каналов. На данный момент мы набираем людей ...

    Photoshop
    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать Art Remake

    Нужно создать Art Remake по картине «девочка с персиками». Я присылаю фотографию, сделанную мной, ее надо будет обработать, чтобы было более менее похоже на оригинал, а потом сделать еще одну версию в арт стиле с ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    месяц назад