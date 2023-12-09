Исправить ошибку. Что бы база запускалась. Последний раз при использовании 1с никаких ошибок не было.. потом какое то время база 1с не использовалась и появилась ошибка, в результате теперь при запуске выдает такое. Конфигуратор 1с ...
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- SQL1С-программированиенет заявокЗакрыт5 дней назад
Обязанности: Обслуживание MS Windows2008R2, 2012, 2019 и служб DHCP, AD, DNS, GPO, WSUS, IIS; SQL сервера, 1С-Администрирование (Контроль и настройка резервных копий, восстановление, оптимизация работы 1С серверов); Настройка доступов в госпорталы, интернет-банки, ...SQLСистемное администрирование1 заявкаОткрыт10 дней назад
1. Понимание, как взаимодействовать с самописным движком на PHP. - знание PHP - умение взаимодействовать с БД (SQL) 2. Верстка лейаута - у нас используется gulp, необходимы знания тут, у нас всё настроено - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 дней назад
Рассмотрю ваши ценовые предложения! Подробности в приложенных файлах. (это уч. проект, поэтому можно с косяками) Приложение состоит из: 1) базы данных, реализованной с помощью системы управления базами данных MySQL; 2) ряда клиент-серверных интерфейсных модулей, которые ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт23 дня назад
Нужно написать запрос для выборки записей в wordpress с учётом необязательных фильтров В бд есть таблицы wp_posts, wp_frm_items, wp_frm_item_metas wp_posts.id = wp_frm_items.id wp_frm_item_metas.item_id = wp_frm_items.id Фильтрация будет по полям ...WordPressSQLБазы данных3 заявкиЗакрыт24 дня назад
Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать. Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis. Самое основное узкое место это sql запросы, ...Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
- $450
реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...Системное администрирование2 заявкиОткрытмесяц назад
- $200
Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...Веб-программирование4 заявкиОткрытмесяц назад
Потрібно виконати 4 задачі у Access, та дві за допомогою SQL, для навчання. Кому цікаво, пишіть у повідомленнях, про все розповім.SQLБазы данных3 заявкиЗакрыт21 день назад
В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук. ...MySQLSQLБазы данных1 заявкаЗакрыт3 дня назад
Нужно написать курсовой проект по следующим критериям, не особо разбираюсь в этом, поэтому прошу не особо сложную ИС с использованием WEB технологий, также нужны небольшие пояснения Исходные данные к проекту База данных ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 дня назад
- $20
Необходимо разработать приложение WPF на языке c#. Есть схема данных БД для SQL и интерфейс.SQLПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 дней назад
- $800
Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
Нужно провести детальный тест бек энда и исправить ошибки Оплата: 600 рублей час Основные требования: Умение работать с Nest.js. По возможности иметь опыт с реальным проектом(-ами) Умение работать с SQL-databases. В нашем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 дней назад
Добрый день На сайте вирус (перекидывает на Амазон). Хостинг пишет что sql инфекция на сайте, заражены файлы. Поврежден плагин регистрации и crm (встроенная в теме) для сбора лидов. Жду орионтировочные стоимость ...SQLСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый день. Требуется доработка мобильного приложения на android и ios, выполненных на xamarin.form + MS SQL Server. Приложение в целом рабочее, требуется добавление функционала (button), возможно допилить админ панель (JS) и выложить в google play ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 дней назад
- $60
Сторінка авторизації: або вхід по логіну і паролю, або вхід в ролі “Guest”. Після цього перекидає на головну сторінку. На ній: якщо авторизований користувач, відображено його ПІБ і посада (хірург, терапевт…), і меню у ...React.jsSQLПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 дней назад
- $5000
Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $600
Требуется создать сайт с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники с диаграммами и фотографиями запчастей, так же требуется создать страницу оплаты. На английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com ...SQLСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 дней назад
- $50
Нужно создать парсер определенного сайта, который будет собирать данные и сохранить их в SQL базу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад