Требуется разработать программное обеспечение для анализа и сравнения коэффициентов на спортивные события в разных букмекерских конторах. Программа должна обеспечивать удобный интерфейс для пользователей и точные данные для анализа.
Сделать импорт данных в базу
Есть файлы, около 50 гб, видео, фото. json данные для профилей (около 50 шт).
надо сделать импорт данных в базу. база в sql. сайт тематики видео и фото.
Т.е. надо сгенерировать айди профиля, прописать путь до аватарки, обложки, импортировать название и описание профиля, прописать пути для всех видео и фото в профиле.
надо сделать оперативно и недорого. авто ответы игнорируются.
начните разгоовор по существу, надо иметь телеграм.
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