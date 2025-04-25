Есть файлы, около 50 гб, видео, фото. json данные для профилей (около 50 шт).

надо сделать импорт данных в базу. база в sql. сайт тематики видео и фото.

Т.е. надо сгенерировать айди профиля, прописать путь до аватарки, обложки, импортировать название и описание профиля, прописать пути для всех видео и фото в профиле.

надо сделать оперативно и недорого. авто ответы игнорируются.

начните разгоовор по существу, надо иметь телеграм.