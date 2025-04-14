Специалист по теме Reboot и SEO плагину Rank Math

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Открыт6 заявок38 просмотров

Приветствую.

1. Требуется специалист, который разбирается и сможет настроить внешний вид темы Reboot, под требуемую тематику.  (тематику предоставлю в ЛС)

2. Также, уже имеются 65 публикаций, и к этим публикациям в SEO плагине Rank Math необходимо прописать мета теги (на английском языке).

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