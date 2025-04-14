Приветствую.



1. Требуется специалист, который разбирается и сможет настроить внешний вид темы Reboot, под требуемую тематику. (тематику предоставлю в ЛС)



2. Также, уже имеются 65 публикаций, и к этим публикациям в SEO плагине Rank Math необходимо прописать мета теги (на английском языке).