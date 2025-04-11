SEO спеціаліст з пошуку та відновлення дроп-доменів

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка16 просмотров

Шукаємо SEO спеціаліста, який буде відповідальний за пошук та відновлення дроп-доменів. Основні обов'язки включають аналіз дроп-доменів з високими SEO-показниками, перевірку історії доменів, ефективний пошук та купівлю дроп-доменів, організацію процесу їх відновлення, а також базову SEO-оптимізацію. Вимоги до кандидата: експертний рівень роботи з SEO-інструментами, розуміння принципів ранжування пошукових систем, вміння генерувати контент з допомогою АІ, знання критеріїв якісних доменів та навички аналізу зворотних посилань.

SEOОптимизация сайтов
22 дня назад
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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
19 дней назад