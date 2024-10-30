Учебному центру в Одессе требуется лидогенерация для офлайн-работы по более чем 40 направлениям. Ищем квалифицированные лиды и готовы к долгосрочному сотрудничеству.
Линкбилдинг
Ищу линкбилдера для качественного линкбилдинга
Тематика: дизайн, графический редактор
Типы ссылок: Гостевые посты. Вставка ссылок (link insertions). Базовые ссылки/foundational links (зависит от домена).
Трафик Ahrefs: от 1,000+ органики в месяц. DR (Ahrefs): от 50.
Только устоявшиеся домены с хорошей статистикой за последние 2 года.
Не принимаются: Покупка ссылок, спам, PBN, некачественные сайты или новые домены.
Заявки фрилансеров
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