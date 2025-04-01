Настройка сквозной аналитики для маркетплейса

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  1. Настройка систем аналитики

    • Подключение и конфигурация:

      • Google Analytics

      • Bing Analytics

      • Yahoo Analytics

    • Интеграция Google Tag Manager для управления тегами и событиями..

  2. Конфигурация целей и событий

    • Регистрация (покупатель/продавец).

    • Добавление товара.

    • Оформление заказа.

    • Успешная/неуспешная оплата.

    • Переход по реферальной ссылке партнёра.

  3. Сегментация аудиторий

    • Покупатели (активные, новые, повторные).

    • Продавцы (новые, активные, неактивные).

    • Партнёры (источник трафика, конверсии).

  4. Работа с UTM-метками и каналами трафика

    • Настройка 40+ UTM-меток для партнёрских ссылок:

      • utm_source (партнёр/площадка).

      • utm_medium (тип трафика: cpc, referral, organic).

      • utm_campaign (акция/промо).

      • utm_term (ключевые слова для платной рекламы).

      • utm_content (версия креатива).

    • Создание динамических ссылок (Google Campaign URL Builder).

    • Настройка сокращённых ссылок (bit.ly и аналоги).

  5. Глубокая аналитика eCommerce

    • Enhanced Ecommerce в GA:

      • Просмотры карточек товаров.

      • Добавление/удаление из корзины.

      • Клики по "Купить".

      • Конверсии и средний чек.

    • Анализ поведения пользователей:

      • Карта путей (от входа до выхода).

      • Воронка продаж (просмотр → корзина → оплата).

  6. Формирование отчётов и дашбордов

    • Настройка дашбордов в Google Data Studio по ролям:

      • Продавцы (активность, конверсии).

      • Покупатели (средний чек, повторные покупки).

      • Партнёры (трафик, ROI).

    • Пользовательские отчёты:

      • ТОП-5 партнёров по трафику/конверсиям.

      • Эффективность UTM-меток.

  7. Тестирование и контроль

    • Проверка корректности срабатывания событий (режим реального времени).

    • Тестирование партнёрских ссылок с UTM.



Требования:

  • Опыт работы с Google Analytics, Google Tag Manager, UTM.

  • Знание принципов eCommerce-аналитики.

  • Навыки визуализации данных (Google Data Studio).

  • Внимательность к деталям, аналитический склад ума.

Будет плюсом:

  • Опыт интеграции с CRM-системами и телефонией.  Если справитесь будет ещё одна задача уже с настройкой ЦРМ + Таблиц + Телефонии + Апи для отдела продаж

Google AnalyticsGoogle Tag ManagerНастройка аналитикиНастройка конверсий
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