Настройка сквозной аналитики для маркетплейса

Требуется разработать сайт на платформе Wordpress для SEO, посвященный игре про астронавтов. Необходимо написать и опубликовать 10 статей по 800 слов каждая, используя 3-4 ключевых слова и следуя SEO-руководствам. Допускается использование AI для создания контента, при условии что статьи будут уникальными и пройдут проверку на плагиат.