Требуется полная SEO оптимизация для сайта overgoals.pro, посвященного онлайн трансляциям футбольных матчей. Необходимо разработать семантическое ядро, план работ и методологию для продвижения в топ 10 поисковых систем по запросу 'футбол онлайн'. Ищем опытного специалиста с кейсами для долгосрочного сотрудничества.
SEO-специалист для сайта по продаже бизнесов
Наш сайт занимается продажей бизнесов в Беларуси. В настоящее время он сталкивается с проблемами, мешающими выйти в топ поисковой выдачи. Нам нужен SEO-специалист с успешным опытом продвижения сайтов, который сможет помочь вывести сайт в топ.
Требования к кандидату:
Подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений, особенно ориентированных на бизнес-тематику или недвижимость. Пожалуйста, укажите ваш опыт в отклике.
Четкое описание действий, которые будут выполняться для достижения поставленных целей.
Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-4 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите удобный вам вариант оплаты.
Желаемый результат:
Выход сайта в топ-5 по ключевым запросам.
Увеличение органического трафика.
Рост количества объявлений на сайте.
Заявки фрилансеров
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