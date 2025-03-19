Наш сайт занимается продажей бизнесов в Беларуси. В настоящее время он сталкивается с проблемами, мешающими выйти в топ поисковой выдачи. Нам нужен SEO-специалист с успешным опытом продвижения сайтов, который сможет помочь вывести сайт в топ.



Требования к кандидату:

Подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений, особенно ориентированных на бизнес-тематику или недвижимость. Пожалуйста, укажите ваш опыт в отклике.

Четкое описание действий, которые будут выполняться для достижения поставленных целей.

Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-4 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки или предложите удобный вам вариант оплаты.



Желаемый результат:

Выход сайта в топ-5 по ключевым запросам.

Увеличение органического трафика.

Рост количества объявлений на сайте.