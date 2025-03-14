Микроразметка для сайта на тильде

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки31 просмотр

Нужно сделать микроразметку для сайта на тильде https://fresca.pro/ Микроразметка должна быть максимально качественной, что бы поисковик индексировал сайт должным образом и, что бы объявление в поиске стало более привлекательным (эмодзи, быстрые ссылки и т.д). Присылайте ваши предложения

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2 месяца назад
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