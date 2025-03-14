Шукаємо linkbuilder для підвищення пейдж рангу через закупівлю посилань. Обов’язки: аналіз конкурентів, підбір майданчиків, розміщення посилань. Вимоги: знання SEO, вміння користуватися AHREFS, SEMrush та ін. Пропонуємо віддалену роботу, гнучкий графік, навчання та можливість кар'єрного зростання.
Микроразметка для сайта на тильде
Нужно сделать микроразметку для сайта на тильде https://fresca.pro/ Микроразметка должна быть максимально качественной, что бы поисковик индексировал сайт должным образом и, что бы объявление в поиске стало более привлекательным (эмодзи, быстрые ссылки и т.д). Присылайте ваши предложения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется трафер для привлечения живого целевого трафика в рамках партнерской программы. Оплата варьируется в зависимости от депозита привлеченных пользователей. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с SEO и эффективными стратегиями привлечения трафика.Закрыт22 дня назад
- $1700
Шукаємо досвідчених SEO-спеціалістів для просування сайтів у вертикалі Dating. Обов'язки включають аналіз конкурентів, розробку стратегії просування, створення семантичного ядра, on-page та off-page оптимізацію. Вимоги: досвід роботи з SEO-інструментами, знання SEO-копірайтингу та LSI.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется провести качественный и полный SEO-анализ сайта спортивной тематики, который функционирует на украинском и русском языках. Необходимо оценить индексацию в Google, выявить сильные и слабые стороны проиндексированного контента, а также определить, что нужно доработать для улучшения сайта. Возможен дальнейший анализ других сайтов.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт24 дня назад
Необхідно виконати пошукову оптимізацію сайту для покращення його видимості в пошукових системах. Завдання включає аудит, підбір ключових слів та реалізацію SEO-стратегій для підвищення позицій у результатах пошуку.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется провести аналитику для Telegram Бота, созданного на платформе смарт сендер. Необходимы показатели кликов на кнопки в сообщениях для оценки эффективности взаимодействия пользователей.Закрытмесяц назад
Требуется специалист для разработки дэшборда в Looker Studio для E-commerce проекта на базе WP + WooCommerce. Необходима интеграция данных из различных источников: WooCommerce, Google Analytics 4, Instagram и платформы email-маркетинга. Также требуется расчет ключевых метрик, таких как CAC, ROAS, CLV и уровень отказов от корзины. Укажите опыт и ставку в час.Закрытмесяц назад
Предоставление услуг по Seo-оптимизации и продвижению сайта в поисковых системах Google и Яндекс. Заказ включает работу над одной страницей сайта для повышения его видимости и улучшения позиций в выдаче.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрытмесяц назад
Задача включает сбор семантического ядра, кластеризацию ключевых слов и прописку URL. Ожидается создание структурированного семантического ядра для оптимизации сайта в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо привлечь аудиторию в развлекательное мобильное приложение (Android/iOS) с фокусом на онлайн общение в России. Требуется предложить каналы для привлечения пользователей, рассчитать стоимость из каждого канала и настроить рекламные кампании для эффективного продвижения.Закрытмесяц назад