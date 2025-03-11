SEO спеціаліст для проєктів у вертикалі Dating

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок26 просмотров

Шукаємо досвідчених та креативних SEO-спеціалістів, готових застосовувати швидкі та нестандартні методи для просування сайтів у вертикалі Dating. Ваше завдання – оперативно виводити проєкти в топ пошукових систем, забезпечуючи зростання трафіку та утримання позицій. Обов’язки включають проведення аналізу конкурентів, розробку стратегії просування, створення та аналіз семантичного ядра, on-page та off-page оптимізацію сайту, а також формування технічних завдань для покращення SEO-показників. Вимоги: досвід роботи з SEO-інструментами, розуміння принципів SEO-копірайтингу та LSI.

SEOАнализ конкурентовОптимизация сайтовПродвижение сайтовСбор семантического ядра
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
26 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
106 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад