Шукаємо досвідчених та креативних SEO-спеціалістів, готових застосовувати швидкі та нестандартні методи для просування сайтів у вертикалі Dating. Ваше завдання – оперативно виводити проєкти в топ пошукових систем, забезпечуючи зростання трафіку та утримання позицій. Обов’язки включають проведення аналізу конкурентів, розробку стратегії просування, створення та аналіз семантичного ядра, on-page та off-page оптимізацію сайту, а також формування технічних завдань для покращення SEO-показників. Вимоги: досвід роботи з SEO-інструментами, розуміння принципів SEO-копірайтингу та LSI.