Ищется помощник для постинга текстов. Работа займёт всего 5-10 минут. Задача не сложная и подойдет даже для новичков без рейтинга. Все детали скину в ЛС.

Необходимо указать Telegram для связи. Без телеграма заявки будут игнорироваться.