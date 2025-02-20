Требуется написать и опубликовать положительный отзыв на товар, следуя предоставленной инструкции. Объем отзыва должен составлять 150-200 слов и содержать положительные характеристики товара. Важно соблюдать все указания для успешной публикации.
Постинг текста
Ищется помощник для постинга текстов. Работа займёт всего 5-10 минут. Задача не сложная и подойдет даже для новичков без рейтинга. Все детали скину в ЛС.
Необходимо указать Telegram для связи. Без телеграма заявки будут игнорироваться.
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