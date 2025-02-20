Постинг текста

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки48 просмотров

Ищется помощник для постинга текстов. Работа займёт всего 5-10 минут. Задача не сложная и подойдет даже для новичков без рейтинга. Все детали скину в ЛС.

Необходимо указать Telegram для связи. Без телеграма заявки будут игнорироваться.

Контекстная рекламаНаполнение сайтовОптимизация сайтовРерайт текстов
2 месяца назад
AntonShubin
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

polyakovarokc99
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

polyakovarokc99
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Ксения
 
21 год
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Сергей
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад