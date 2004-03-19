Работа на результат. Быстро, креативно, качественно

Здравствуйте , мня зовут Анастасия!

Я готова быть вашей правой рукой🚩

Я работаю с различными задачами .

Свободно владею украинским, русским, польским и немецким.

Есть большой опыт в работе с текстами: Набор, перевод(ВРУЧНУЮ) , редактирование.Провожу анализы текста на уникальность.Так же работаю с соц сетями :тексты и озвучивание.

Работаю максимально, быстро и за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству🥰.