poikl4321

Анастасия poikl4321

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Работа на результат. Быстро, креативно, качественно

Здравствуйте , мня зовут Анастасия!

Я готова быть вашей правой рукой🚩

Я работаю с различными задачами .

Свободно владею украинским, русским, польским и немецким.

Есть большой опыт в работе с текстами: Набор, перевод(ВРУЧНУЮ) , редактирование.Провожу анализы текста на уникальность.Так же работаю с соц сетями :тексты и озвучивание.

Работаю максимально, быстро и за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству🥰.

#3Написание отзывов
#5Google
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#495
рейтинг фрилансера
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ТОП-10
Наполнение сайтов

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Отзывы заказчиков

guest_1705650030065
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
год назад
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GoogleНаписание отзывов
Анастасія справилась супер, рекомендую!
Приємний та чесний роботодавець.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Дякую за чесність.Всім рекомендую цього роботодавця.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#8
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#177