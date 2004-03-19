Работа на результат. Быстро, креативно, качественно
Здравствуйте , мня зовут Анастасия!
Я готова быть вашей правой рукой🚩
Я работаю с различными задачами .
Свободно владею украинским, русским, польским и немецким.
Есть большой опыт в работе с текстами: Набор, перевод(ВРУЧНУЮ) , редактирование.Провожу анализы текста на уникальность.Так же работаю с соц сетями :тексты и озвучивание.
Работаю максимально, быстро и за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству🥰.
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процент рекомендаций
#495
рейтинг фрилансера
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ТОП-10— Наполнение сайтов
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
год назад
GoogleНаписание отзывов
Анастасія справилась супер, рекомендую!
Ответный отзыв
Приємний та чесний роботодавець.
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дякую за чесність.Всім рекомендую цього роботодавця.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#8
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#177