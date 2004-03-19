Составить статью
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месяц назад
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Написать мини статью" Как расположить человека к себе". Задача стояла написать лёгкую в чтение и восприятию работу. Работа должна выглядеть не ярко, но с акцентами. Одно из самых главных пожеланий было советы выписанные в пунктах.