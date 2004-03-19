Составить статью

Копирайтинг
Добавлена
месяц назад
6 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать мини статью" Как расположить человека к себе". Задача стояла написать лёгкую в чтение и восприятию работу. Работа должна выглядеть не ярко, но с акцентами. Одно из самых главных пожеланий было советы выписанные в пунктах.

Как расположить человека к себе.docx
9 КБ