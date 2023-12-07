Биржа копирайтинга: тексты на любые темы

Копирайтинг (copywriting) — дело, требующее от исполнителя внимательности, грамотности, наличия творческих способностей и умения объяснять даже сложные вещи простым языком. Текстовый контент — одна из важнейших частей содержимого сайта, ведь он служит для привлечения внимания посетителей и, что также немаловажно, поисковых машин.

Копирайтинг текстов закажите здесь!

В этом разделе биржи фриланса Weblancer собраны проекты и вакансии по копирайтингу — это заказы на написание SEO-оптимизированных статей, продающих текстов, описаний товаров, статей для каталогов, лэндингов.

Для заказчиков наш сервис удобен тем, что позволяет без труда найти исполнителя для проекта любого уровня — от 1-2 статей до полного наполнения сайта. При этом вы сразу же сможете оценить качество работы тех, кто готов приступить к копирайтингу: для этого у каждого из фрилансеров есть портфолио с выполненными заказами на самые разные темы. Помочь в выборе также смогут отзывы — из них вы узнаете, насколько успешным было сотрудничество других заказчиков с конкретным исполнителем.

Для создания проекта вам даже не нужно проходить долгую регистрацию! Все, что потребуется — указать название своего заказа, сообщив, что вам нужен копирайтинг текстов, детально описать условия технического задания, а также оставив нам адрес электронной почты, куда при необходимости мы сможем дублировать отклики на проект.

Копирайтинг: новички и профессионалы находят работу у нас!

Фрилансерам, работающим в сфере копирайтинга, мы предлагаем воспользоваться возможностями этого раздела: ищите интересные для вас по темам, срокам и цене заказы, оставляйте свои отклики. Уверены, что при желании найти работу копирайтером на дому и зарабатывать написанием текстов, Вы обязательно найдете здесь и разовые привлекательные для вас проекты и вакансии, и постоянных заказчиков. Наполняйте портфолио, помещая туда самые удачные, с вашей точки зрения, статьи на разные темы, чтобы заказчики смогли оценить уровень вашего мастерства.

Вакансии для SEO копирайтера отличаются дополнительными требованиями:

по включению определенных фраз в текст

по содержанию

по объему, уникальности, уровню спама

и т.д.

Поэтому работа по SEO-копирайтингу часто может оплачиваться выше.

Чтобы сотрудничество между заказчиком и исполнителем было безопасным и удобным, мы создали сервис «Безопасная сделка». Используйте его, чтобы условия вашей договоренности были четко зафиксированы, а вы — надежно защищены от недобросовестности второй стороны.

Биржа копирайтинга Веблансер — отличное место для поиска работы и исполнителей, оцените сами!