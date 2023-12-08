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Фриланс: Системный администратор (сисадмин)
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Системный администратор - это специалист, имеющий отношение к IT-технологиям, и в обязанности которого входит обеспечение бесперебойного функционирования всей компьютерной техники компании, программного обеспечения и сети.
Сегодня многим компаниям требуется смотрящий за серверами Windows или Linux. Коммерческие интернет-проекты множатся с геометрической прогрессией. Именно поэтому работа сисадмином удаленно достаточно востребована среди фриланс вакансий.
В то же время найти опытного специалиста не так-то просто. Брать еще одного сотрудника - невыгодно с финансовой точки зрения. Обращаться в компанию, предоставляющую подобные услуги - не менее затратно. Актуальный выход - обращение к услугам фрилансеров.
Фриланс системное администрирование: что включает?
Работа сисадмином подразумевает выполнение огромного количества задач. Мало какая компания может обойтись без такого сотрудника. Он не только легко справится с неисправностью локального сервера, но и окажет профессиональную помощь при сбоях в работе программ, что особенно важно, если они влияют на важные процессы в организации.
Фриланс сисадмин также может решить такие задачи как:
- настройка нового оборудования;
- обеспечение анитивирусной защиты;
- установка и коррекция работы программного обеспечения;
- налаживание функционирования локальных сетей;
- полное обслуживание серверов организации;
- техническая поддержка пользователей.
В крупных корпорациях существует разделение обязанностей между разными системными администраторами. Однако, в небольших фирмах чаще всего это один человек. И он обязательно должен знать:
- особенности и отличия популярных ОС;
- распространенное прикладное ПО;
- серверное программное обеспечение;
- построение локальных систем;
- эксплуатацию сетевых протоколов;
- устройство аппаратной части компьютерной техники;
- технический английский.
Системное администрирование: работа для фрилансера
Любой организации, коммерческой или государственной требуется сисадмин, вакансии на эту должность активно гуляют по сети. И зачастую выбор делается в пользу удаленного сотрудника. Найм фрилансера позволяет максимально оптимизировать затраты на зарплату, а также сэкономить на других расходах.
Наиболее выгодно нанимать удаленщика небольшим компаниям, а также крупным организациям, в которых штатный специалист не справляется с некоторыми возникающими проблемами. Стоимость услуг фрилансера зависит от типа и объема поставленных задач. И искать достойного профессионала, способного помочь, очень просто, если иметь аккаунт заказчика на фриланс-бирже.
Системное администрирование: вакансии и отклики на них
Удаленный труд по специальности администрирование серверов весьма распространенное явление. На просторах глобальной сети можно найти немало подобных исполнителей, но поиски могут отнять немалый промежуток времени. Чтобы максимально быстро найти администратора - зарегистрируйтесь в сервисе Weblancer. Создание вакансии или собственного проекта поможет вам найти исполнителя за считанные часы. Оценив отзывы и портфолио фрилансера, вы без труда подберете работника для решения любых задач.
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