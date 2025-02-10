Поменять ссылку в коде, который сейчас хостится на сайте timeweb

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Завершен2 заявки36 просмотров

У меня есть код миниприложения в телеграм, который сейчас стоит на сервере на сайте timeweb. Мне нужно поменять в этом коде ссылку (меняется через консоль на этом же сайте). Так же либо обучить меня менять ссылку, либо дописать код, чтобы это можно было делать через /admin в телеграм боте.

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guest_1730651338266
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happy_devs
Владимир 
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3 месяца назад
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Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
день назад
3 месяца назад
happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад