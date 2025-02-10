У меня есть код миниприложения в телеграм, который сейчас стоит на сервере на сайте timeweb. Мне нужно поменять в этом коде ссылку (меняется через консоль на этом же сайте). Так же либо обучить меня менять ссылку, либо дописать код, чтобы это можно было делать через /admin в телеграм боте.