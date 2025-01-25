Настройка IP-телефонии и мессенджеров

Ранее моя команда использовала Burner App для покупки американских номеров, с них можно было звонить , отправлять смски, подвязывать к вотсапу но:

• WhatsApp Business перестал их принимать и начал блокировать

• Номера приходится часто менять как для сейлов так и на сайте , что неудобно.

• Нужно стабильное решение, чтобы сейлы работали без перебоев. Один стабильный номер телефона.

Задача:

Настроить 3 американских номера для моих сейлов, которые будут стабильно работать с USA клиентами:

• WhatsApp Business (без блокировок).

• Telegram и Signal.

• Zoiper/ Webex или другое стабильное решение (исходящие/входящие звонки, СМС, голосовые сообщения).

Цель:

• Дать сейлам полный функционал: звонки, чаты, СМС в одном номере.

Критерии успеха:

✅ WhatsApp Business не блокирует - стабильный американский номер WhatsApp без необходимости регулярной замены.

✅ Рабочая связь через Zoiper/ Webex или любой сервис для стабильных звонков по США (звонки, СМС).

✅ Telegram и Signal на этот же номер телефона.

Мне посоветовали:

1. Зарегистрировать американский номер на Twilio.

2. Зарегистрироваться на care.syrow.com для WhatsApp Cloud API, чтобы номер не блокировался.

3. Установить на телефон/ ПК:

• Zoiper

• Telegram

• Signal

• Привязать номер ко всем сервисам.

Я попробовал, но у меня не получилось разобраться. Нужна помощь специалиста.