Требуется опытный наставник в системном администрировании для обмена знаниями и опытом. Идеальный кандидат должен рассказать о ПО, решении технических проблем и нюансах работы на большом предприятии. Обсуждение важных навыков и направлений для роста в данной области.
Настройка IP-телефонии и мессенджеров
Ранее моя команда использовала Burner App для покупки американских номеров, с них можно было звонить , отправлять смски, подвязывать к вотсапу но:
• WhatsApp Business перестал их принимать и начал блокировать
• Номера приходится часто менять как для сейлов так и на сайте , что неудобно.
• Нужно стабильное решение, чтобы сейлы работали без перебоев. Один стабильный номер телефона.
Задача:
Настроить 3 американских номера для моих сейлов, которые будут стабильно работать с USA клиентами:
• WhatsApp Business (без блокировок).
• Telegram и Signal.
• Zoiper/ Webex или другое стабильное решение (исходящие/входящие звонки, СМС, голосовые сообщения).
Цель:
• Дать сейлам полный функционал: звонки, чаты, СМС в одном номере.
Критерии успеха:
✅ WhatsApp Business не блокирует - стабильный американский номер WhatsApp без необходимости регулярной замены.
✅ Рабочая связь через Zoiper/ Webex или любой сервис для стабильных звонков по США (звонки, СМС).
✅ Telegram и Signal на этот же номер телефона.
Мне посоветовали:
1. Зарегистрировать американский номер на Twilio.
2. Зарегистрироваться на care.syrow.com для WhatsApp Cloud API, чтобы номер не блокировался.
3. Установить на телефон/ ПК:
• Zoiper
• Telegram
• Signal
• Привязать номер ко всем сервисам.
Я попробовал, но у меня не получилось разобраться. Нужна помощь специалиста.
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