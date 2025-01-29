Требуется помощь в установке сайта WordPress на сервер и подключении домена через Cloudflare. Необходимы навыки системного администрирования для успешного выполнения задачи.
Миграция VPS
Необходимо выполнить миграцию VPS KVM от одного провайдера в VPS vStack или VMware к другому провайдеру. Перенести все установленное ПО без потери работоспособности. Пишите сроки и цену. Оплата по факту исполнения заказа на карту. География исполнителя значения не имеет.
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