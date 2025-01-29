Необходимо выполнить миграцию VPS KVM от одного провайдера в VPS vStack или VMware к другому провайдеру. Перенести все установленное ПО без потери работоспособности. Пишите сроки и цену. Оплата по факту исполнения заказа на карту. География исполнителя значения не имеет.