Настройка окружений Dev и Staging с CI/CD

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки48 просмотров

Цель: Развернуть и настроить

Требования

1. Среда хостинга:

  • VPS: DigitalOcean или GoDaddy

  • Характеристики:

    • 2 vCPU, 4GB RAM, 30–100GB SSD

    • ОС: Ubuntu 22.04 LTS

  • Домены:

    • dev.gcs-reefer.com для Dev

    • stage.gcs-reefer.com для Staging

2. Технологический стек:

  • Backend: Laravel 10.x с необходимыми модулями PHP

  • База данных: MySQL 8.x

  • Кэш: Redis 5.x

  • Веб-сервер: Nginx

  • Контейнеризация: Docker и Docker Compose

  • CI/CD инструмент: GitHub Actions

  • Мониторинг: Sentry

Основные задачи

1. Настройка сервера:

  • Развернуть VPS, настроить SSH-доступ, установить Docker, Docker Compose и Nginx.

  • Создать виртуальные хосты и субдомены через Nginx.

  • Установить Certbot для SSL-сертификатов.

2. CI/CD-процессы:

  • Настроить GitHub Actions для автоматического деплоя:

    • Dev-ветка: Деплой после слияния, запуск тестов, уведомление в Jira.

    • Staging-ветка: Деплой после слияния, запуск тестов, уведомление в Jira.

  • Написать Dockerfile и docker-compose.yml для обоих окружений.

  • Автоматизировать очистку контейнеров после успешного деплоя.

3. Мониторинг:

  • Настроить Sentry для отслеживания ошибок в Dev и Staging.

  • Установить оповещения для критических ошибок.

4. Резервное копирование и безопасность:

  • Настроить ежедневное резервное копирование баз данных (хранить 7 дней) и файлов приложения.

  • Обеспечить безопасность доступа с помощью Firewall, Fail2Ban и многофакторной аутентификации.

5. Документация:

  • Подготовить базовые инструкции:

    • Для подключения к серверам

    • Для локального тестирования с Docker Compose

    • Для обновления скриптов CI/CD

Результат:

  • Полностью работающие окружения Dev и Staging.

  • Автоматизированные CI/CD процессы с интеграцией Jira и Sentry.

  • Масштабируемая и безопасная инфраструктура с резервными копиями.

DockerLaravelMySQLNginxPHPИнтеграция APIРазработка бэкенда
4 месяца назад
OzZzzy
Павел 
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