Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...
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- $200Веб-программирование4 заявкиОткрытмесяц назад
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Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 дней назад
Базово напишу о приложениях: 1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте. Текущие изменения которые хотел бы внести: - удалять неактивные предложения с нашей ленты ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 дней назад
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Привет! Мы портал Такие дела — крупнейшее социальное медиа в России. Мы пишем о том, как живут обычные люди, с какими проблемами сталкиваются и как их можно решить. Нашими статьями мы собрали уже 300 млн ...Закрыт17 дней назад
Необходимо разработать сервис который будет опрашивать DSP, ранжировать и возвращать результаты. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusВеб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис который будет считать количество запросов изображений по url и записывать данные в clickhouse. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusВеб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
1. Установить Docker и Docker-compose. 2. Подготовить среду разработки PHP+MySQL+nginx. 3. Разработать структуру базы данных для своего веб-приложения. 4. Сам сайт это интернет-магазин комиксов вообще надо вывод товаров из базы данных сделать 5. Сделать регистрацию ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $200
Обеспечить плавные переходы между страницами, оптимизировать систему маршрутизации и управление мета-тегами для разделов курсов. Кроме того выполнить небольшие правки, такие как добавление таймера и ценника на всех страницах, а также устранение проблемы с блоками на ...Закрытмесяц назад
Показати на реальному проекті як працюють Docker контейнери зі всіма нюансамиDockerЗакрытмесяц назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...Закрыт2 месяца назад
Досвід у налаштуванні протоколів VPN, налаштування обфускації. Що ми хочемо? Необхідно реалізувати та налаштувати мережу VPN, створити та реалізувати обфускацію для протоколів, після чого bakend-команда, реалізує та загорне це ...Закрыт2 месяца назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Docker и croptopro 5DockerЗакрыт2 месяца назад
Навыки и компетенции Навыки уровня выше Junior. Опыт работы с Go или PHP. Знание и опыт работы с GitHub. Опыт работы с системами CentOs, Docker, Linux и Debian. Опыт контейнеризации, ...Закрыт2 месяца назад
Требуется консультация инженера данных по созданию ETL процессов и хранилища DWH, миграции данных из PostgreSQL в Clickhouse. Стек технологий: Apache Airflow, PostgreSQL, Clickhouse, Яндекс Облако, Docker, Python, Yandex DataLens. Прошу в отклике указать ...PythonPostgreSQLApacheDockerБазы данныхнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Создать из легаси системы веб-приложение по просмотру запчастей для тяжелой техники Приложение сначала будет простым – несколько экранов. Приложение будет размещено в интрасети компании. Особенности: - без пользователей и админ части. - переключение языков (английский и итальянский). - редактирование внутри ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4000
Потрібно зробити проект з е-commerce з використанням docker для студентської роботи. В мене є старий проект, його потрібно вдосконалити. Файли з технологіями, які використовуються закріплено. На розробку є 2 місяці.DockerЗакрыт3 месяца назад
Требуется написать парсер для Социальных сетей. Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON. Парсер должен работать ...RESTDockerПрикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется реализовать веб - приложение. В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке; Далее занесение пользователем данных в свой профиль; Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя; Реализация предложения (с внесением фотографии, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний. Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты ...Закрыт4 месяца назад