Нужно помочь настроить nginx сервер

Системное администрированиеЗавершен4 заявки21 просмотр
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Есть веб приложение уже размещено в сети. Фронтенд на digital ocean app бекенд на digital ocean droplet в докер контейнере.

  1. Нужно настроить сервер для вебсокетов.

  2. Нужно сделать ssl сертификат для поддомена и редирект с этого домена на основной.

  3. Сделать нормальное отображение сайта в гугл поиске.

    ищу исполнителя желательно с опытом работы на digital ocean.

Nginx
месяц назад
guest_1700235882094
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$30
1 день
UAHUSDT
Очень сильно выручил. Смог быстро найти ошибку в настройках nginx сервера. Также помог сделать редирект с поддомена на основной домен. Однозначно рекомендую Артура!
Отличный заказчик, коммуникация на уровне. Приятно иметь дело, рекомендую к сотрудничеству.