Налаштування сервера в офісі, налаштування робочої пошти.

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки22 просмотра
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Людина, яка займалась адмініструванням сервера зараз на війні, контакту немає, доступів до сервера (логіну та пароля) в співробітників немає. Потрібно знести і налаштувати з нуля роботу сервера, корпоративної пошти, бо до загальних скриньок паролі теж втрачено.

Потрібно приїхати в офіс оцінити об'єм робіт та вартість послуг.

2 месяца назад
guest_1699278482688
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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