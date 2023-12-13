Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.
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