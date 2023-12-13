Заказать услуги администратора VPN

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  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 дней назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 дней назад

  • Разработка telegram бота, для управления ключами outline vpn

    Есть сервер на котором развернут outline vpn. Нужно разработать telegram webApp https://core.telegram.org/bots/webapps, для покупки, получения и управления ключами. Пользовательский и административный интерфейс. Подробнее в ЛС.

    Телеграм ботVPN
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 дней назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    18 дней назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    19 дней назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    20 дней назад

  • Разработка алгоритма обхода системы банов для регистрации аккаунтов

    Привет, уважаемые фрилансеры! Мы - команда, которая занимается продажей секонд-хенд одежды на рынке Германии. Наш основной канал продаж - это популярный онлайн-сервис для размещения объявлений kleinanzeigen.de. Недавно мы столкнулись с проблемой: наша активность по ...

    VPN
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    21 день назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    23 дня назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    25 дней назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Разработать мобильное приложение Android

    Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по ...

    AndroidVPN
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    день назад

  • Написати відгук на російській мові

    $1

    Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

    VPN
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Спарсить пдф файлы

    $60

    Задача следующая: Есть сайт с формами для заполнения, там можно выгрузить как в пдф, так и в ворд. Нужно спарсить все формы. Формы для обычного пользователя платные, но есть лк с подпиской по которой ...

    VPN
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 дней назад

  • Настройка vpn

    Добрый день имеем dedicate Windows Server 2022 и 2 доп IP необходимо установить IPSec VPN чтобы можно было стандартными средствами встроенными в windows/Android подключаться к любому ip на сервере и через VPN на подключаемом ...

    AndroidVPN
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Программирование UDM, Mikrotik

    $800

    Установка и настройка сетевого оборудования, настройка сервера, настройка локальной сети. Сетевое оборудование: роутер, коммутатор. Марка и модель сетевого оборудования: Ubiquiti, Mikrotik. Сервер: DHCP, VPN. Настроить локальную сеть на основе и связке ...

    VPN
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка iOS. VPN приложение на протоколе shadowsocks

    Добрый день. Необходимо разработать приложение VPN под iOS, на протоколе shadowsocks. У нас есть готовый бэк, сервис работает на базе telegram бота.Есть api и готовое приложение на Android, дизайн проект. Нужно все тоже самое сделать ...

    AndroidiOSПриложение для AndroidFigmaVPN
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    месяц назад