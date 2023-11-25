Настройка vpn

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Добрый день
имеем dedicate Windows Server 2022 и 2 доп IP
необходимо установить IPSec VPN
чтобы можно было стандартными средствами встроенными в windows/Android подключаться к любому ip на сервере и через VPN на подключаемом интерфейсе выходить в сеть.
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