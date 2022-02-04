az73

Алексей Жайло az73

 
50 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
20+ лет опыта: системное администрирование, программирование Python, PHP, JavaScript, PageSpeed 100%

Приветствую!

Я - опытный и высококвалифицированный разработчик с более чем 20-летним стажем работы. Cпециализируюсь на разработке приложений для различных платформ, включая Windows, macOS и Linux. Имею большой опыт веб-разработки, с использованием Python, PHP, JavaScript, HTML и CSS.

Мой опыт работы с базами данных: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL, MongoDB, SQLite и Redis, позволяет эффективно хранить данные и управлять ими.

Хорошо разбираюсь в популярных CMS платформах, включая WordPress, Drupal и Joomla!, а также умею оптимизировать производительность сайта с помощью таких инструментов, как Google PageSpeed и GTmetrix.

Кроме того, у меня есть длительный практический опыт системного администрирования Linux, обеспечивающий бесперебойную и оптимальную работу веб-сайтов и приложений. Включая организацию работы высоконагруженных проектов.

Образование: физмат школа, университет, аспирантура.

Работал в компаниях, занимающихся веб-разработкой, занимался собственными проектами, фрилансом.

Получил сертификат Brainbench PHP 5.6. Сдал тесты на Upwork по PHP, JavaScript, HTML5, WordPress.

Оптимизирую сайты до 100% Google PageSpeed Insights и GTmetrix.

Пишите в Телеграм: https://t.me/az1973

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSJoomlaDrupalLinuxSQLitemacOSRedisSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
50
безопасных платежей
ТОП-5
Системное программирование
ТОП-10
Системное администрирование
ТОП-20
Прикладное ПО
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Отзывы заказчиков
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Создать расширение (extensions) для Google Chrome
Все было супер!
Все прошло великолепно, С Сергеем приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
vinegar
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Установить и запустить browsh на VDS (Ubuntu)
Спасибо на настройку на нашем VDS. Алексей всегда на связи. Сделал все, и даже дополнительные моменты которые не входили в начальное ТЗ.
Все прошло отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
mbalaev
Михаил 
47 летСША
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
$200
10 баллов
год назад
Автоматизация передачи данных с/на Shopify-SFTP сервер
Второй проект с Алексеем - выполнен в срок, по бюджету, работа высшего качества. Алексей отвечает на вопросы подробно, быстро, и предлагает эффективные решения. Прекрасный IT специалист - очень рекоммендую. Обязательно будем и дальше сотрудничать с Алексеем.
Все замечательно. С Михаилом приятно иметь дело. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
mbalaev
Михаил 
47 летСША
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
$200
10 баллов
2 года назад
Автоматизация передачи данных с/на Shopify-SFTP сервер
Алексей выполнил всё чётко и в срок. Отличная коммуникация. Максимальная ответственность. С удовольствием продолжу работать с таким отличным IT специалистом.
Все замечательно. Отличный заказчик, приятно работать.
Ответный отзыв
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
2 года назад
Повысить google speed - сайт на yii2
Алексей работает быстро и с результатом, коммуникация на уровне. Работа по частичной предоплате.
Все прошло хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
53 отзыва(-1)
$30/час
от $15от 1 часа
#94
Системное администрирование
24 отзыва
$30/час
от $15от 1 часа
#6
Системы управления (CMS)
9 отзывов
$30/час
от $15от 1 часа
#63
Системное программирование
4 отзыва
$30/час
от $15от 1 дня
#4
Прикладное ПО
4 отзыва
$30/час
от $15от 1 дня
#15
Интернет-магазины
2 отзыва
$30/час
от $15от 1 дня
#133
HTML-верстка
1 отзыв
$30/час
от $15от 1 часа
#1216
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $200от 1 дня
#1662
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