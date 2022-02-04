20+ лет опыта: системное администрирование, программирование Python, PHP, JavaScript, PageSpeed 100%

Приветствую!

Я - опытный и высококвалифицированный разработчик с более чем 20-летним стажем работы. Cпециализируюсь на разработке приложений для различных платформ, включая Windows, macOS и Linux. Имею большой опыт веб-разработки, с использованием Python, PHP, JavaScript, HTML и CSS.

Мой опыт работы с базами данных: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL, MongoDB, SQLite и Redis, позволяет эффективно хранить данные и управлять ими.

Хорошо разбираюсь в популярных CMS платформах, включая WordPress, Drupal и Joomla!, а также умею оптимизировать производительность сайта с помощью таких инструментов, как Google PageSpeed и GTmetrix.

Кроме того, у меня есть длительный практический опыт системного администрирования Linux, обеспечивающий бесперебойную и оптимальную работу веб-сайтов и приложений. Включая организацию работы высоконагруженных проектов.

Образование: физмат школа, университет, аспирантура.

Работал в компаниях, занимающихся веб-разработкой, занимался собственными проектами, фрилансом.

Получил сертификат Brainbench PHP 5.6. Сдал тесты на Upwork по PHP, JavaScript, HTML5, WordPress.

Оптимизирую сайты до 100% Google PageSpeed Insights и GTmetrix.

Пишите в Телеграм: https://t.me/az1973