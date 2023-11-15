Заказать услуги программиста WooCommerce

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Программист WooCommerce — это специалист, обладающий глубокими знаниями в области создания и настройки интернет-магазинов на базе популярной платформы WooCommerce. Он осуществляет разработку, оптимизацию и поддержку веб-сайтов, использующих эту платформу для электронной коммерции.

Услуги программиста WooCommerce включают в себя

  • Разработка и настройка интернет-магазина

    Программист создает уникальный дизайн, интегрирует необходимые функции, настраивает платежные системы, корзину покупок, оформление заказов и другие ключевые элементы.

  • Кастомизация функционала

    Программист модифицирует функции и возможности магазина в соответствии с требованиями заказчика, добавляя новые возможности или изменяя существующие.

  • Оптимизация производительности

    Он занимается улучшением скорости загрузки страниц, оптимизацией базы данных, кэшированием и другими техническими аспектами для повышения эффективности работы интернет-магазина.

  • Обновление и поддержка

    Программист осуществляет регулярные обновления платформы и плагинов, обеспечивает безопасность сайта, исправляет ошибки и обеспечивает непрерывную поддержку магазина.

  • Интеграция с другими системами

    Он интегрирует интернет-магазин с CRM-системами, платежными шлюзами, инвентаризацией и другими внешними ресурсами для удобства управления бизнесом.

Роль и значимость программиста WooCommerce

Программист WooCommerce играет важную роль в успешной эксплуатации интернет-магазина. Его компетенции помогают создать функциональный и безопасный онлайн-магазин, способный эффективно удовлетворять потребности пользователей и бизнес-задачи владельца магазина.

  • Срочно WooCommerce опытный специалист

    $100

    - Добавить полей в регистрацию и в My account - Импортировать юзеров из другой базы данных - Написать функцию сортировки цены по 2 параметрам и заменить её в "обычной сортировке" - Консультации ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Интеграция 1С и Wordpress

    Есть действующий сайт с некоторым наполнением на Wordpress. Задача - интегрировать обмен 1С с сайтом. Выгружаться должны товары и их цены, при этом на сайте должна быть возможность редактировать (дополнять) товары различными данными (фото, описание ...

    WordPressWooCommerce
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    $5

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  • Настройка доставки Wocommerce по зонам

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    WooCommerce
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    17 дней назад

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    WordPressWooCommerce
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    $250

    Описание этапов работы: 1. При нажатии на кнопку покупки, должно открываться окно авторизации (регистрации клиента) если пользователь до этого момента не был авторизован. 2. Человек вводит ФИО и номер телефона. В момент ввода ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование3 заявки
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    месяц назад

  • Плагин для парсинга и заполнения атрибутов товарам Woocommerce

    Здравствуйте! Задача: Есть сайт на Wordpress с каталогом товаров Woocommerce. Нужно разработать плагин для парсинга характеристик с сайта e-katalog.kz и добавления их к товару в виде атрибутов. Полное ТЗ описано тут https://www.evernote.com/shard/s127/sh/ca5881e6-9fe5-92c7-455c-fe22a7f9381b/l8DXPW3Anp7wXd5apNhBM8cGC-DL6uKUvof334C8aIwRuzarjDfUWkGC0g ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Интеграция WordPress и 1С

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    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Woocommerce поиск

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    WooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Woocommerce магазин зоо наполнить товарами

    Добрый день ! Необходимо наполнить товарами магазин (зоо тематика). Товары вариативные и простые. Работа ручная. Даем: цены, текста, картинки, атрибуты, категории. Кол-во товаров примерно 3 тыс. Просьба сразу писать ориентировочно цена ...

    WooCommerce
    Наполнение сайтов22 заявки
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  • Дополнительное поле для способа заказа Woocommerce

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    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    25 дней назад

  • Скрипт для синхронизации склада товаров на Woocommerce

    Существует скрипт для синхронизации базы товаров между складом и сайтом. Коротко скрипт работает следующим образом. На домашнем компе хранится файл xml с базой товаров (sku, цена, кол-во в наличии). По крону запускается скрипт ...

    PHPPythonWooCommerce
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  • Нужен интернет магазин

    Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц: Главная страница О нас Контакты Текстовые страницы Доставка Вопросы и ответы Политика конфиденциальности Каталог Карточка товара ...

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  • Доработка сайта на WordPress

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    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressWooCommerce
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    месяц назад

  • Настройка методов и стоимолсти доставки товаров woocommerce

    приветствую, необходимо донастроить формулы стоимости доставки в нескольких категориях товаров. не получается обойти момент, когда на один товар срабатывает 2 правила и видно 2 стоимости доставки, одну из которых необходимо спрятать. ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
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    2 месяца назад

  • Доработка кода WordPress

    Есть сайт на WordPress, плагин WooCommerce для товаров, кошелек(баланс) TeraWallet Так вот, при подаче объявления, есть несколько вариантов публикации(бесплатно и платно). При выборе платного товара можно оплатить либо картой, либо с баланса. При ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerce
    Веб-программирование4 заявки
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