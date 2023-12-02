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Программист OpenCart – это специалист, который специализируется на разработке, поддержке и улучшении интернет-магазинов на платформе OpenCart. Это мощная система управления контентом, позволяющая создавать эффективные онлайн-магазины с разнообразным функционалом.

Что делает программист OpenCart?

  • Разработка и настройка интернет-магазинов

    Программист OpenCart создает магазины с уникальным дизайном, функциональностью и поддержкой множества товаров.

  • Настройка плагинов и модулей

    Он настраивает дополнительные инструменты, обеспечивая магазин нужными функциями, такими как оплата, доставка, управление заказами и многое другое.

  • Оптимизация и доработка

    Программисты OpenCart улучшают производительность сайта, исправляют ошибки, а также добавляют новые функции для улучшения пользовательского опыта.

  • Техническая поддержка

    Они оказывают техническую помощь, отвечая на вопросы пользователей и решая проблемы, связанные с функционалом магазина.

Услуги программиста OpenCart

Программисты OpenCart предлагают широкий спектр услуг для создания и улучшения интернет-магазинов:

  • Разработка и дизайн магазина

    Создание уникального дизайна и функционала магазина, соответствующего потребностям клиента.

  • Установка и настройка плагинов

    Добавление необходимых функций через установку и настройку различных плагинов и модулей.

  • Оптимизация и аудит магазина

    Повышение производительности, анализ и исправление ошибок для улучшения работы сайта.

  • Поддержка и обслуживание

    Постоянная поддержка, обновление и регулярное обслуживание магазина.

  • Исправить ошибки Opencart 1.5

    В интернет - магазине работает крон, который выполняет ряд функций, но он почему-то периодически отваливается и приходится перезапускать специальной кнопкой, которую для этого и сделали. Так же починить синхронизацию по апи с Юлой и Авито, ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Открыт
    12 дней назад

  • Доработка сайта магазина

    $300

    Нужна доработка сайта магазина https://trast.ua/ на opencart . В прикреплённом файле ТЗ, правки которые нужно сделать. Правки включают как в дизайне так и в модулях. Возможны дополнительные задачи при согласование. Концептуально должен быть похож на ...

    OpenCart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Добавить еще один пункт в фильтр интернет-магазина

    Добавить еще один пункт в фильтр интернет-магазина. Магазин сделан на cms OpenCart 2.3.0.2 (rs.7) Сайт https://testooo.ru/ В фильтр нужно добавить первым пунктом - Услуга. Остальные оставить как есть. Возможные варианты ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 дней назад

  • Opencart Multivendor

    Создание мултивендорного магазина на opencart также возможен вариант Laravel+Vue Краткое описание процесса. В течение месяца продавцы продают свои товары на сайте, и общая ...

    OpenCartLaravel
    Интернет-магазины6 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Интернет магазин

    Образно говоря нужен такой же по функционалу сайт (https://www.safe.ru) с токи зрения фильтра да и в общем, только на другом шаблоне +- 20% изменений, предположительно opencart но не факт рассмотрим все вариант, интересует примерная цена ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Парсин товаров с сайта в магазина на Opencart 3

    Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3 Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет. Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Написать модуль сортировка товаров для сайта на opencart

    $100

    Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Обновить flowplayer в сайте

    В сайте opencart есть скрипт который позволяет демонстрировать видео в сайте через flowplayer В браузере выходит предупреждение что плейер устарел, но можно открыть если согласиться. Надо обновить плейер что бы убрать это предупреждение. ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Opencart

    Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Импорт товара OpenCart

    $10

    Здравствуйте!  нужно помочь в решении задачи по импорту товаров от поставщиков по yml файлу (ссылке) Выгрузку настроили в UNIXml, нужно помочь сделать чтобы оно группировало товар по размерам. Устал уже читать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Открыт
    25 дней назад

  • Небольшая правка и доработка OpenCart 2.3

    Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Доработка сайта магазина

    $300

    Нужна доработка сайта магазина https://trast.ua/ на opencart . В прикреплённом файле ТЗ, правки которые нужно сделать. Правки включают как в дизайне так и в модулях. Возможны дополнительные задачи при согласование. Концептуально должен быть похож на ...

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Необходимо изменить дизайн

    Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...

    OpenCartFigma
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    день назад

  • Адаптировать модуль Mega Filter Pro к шаблону Opencart 3

    Требуется адаптировать модуль Mega Filter Pro к шаблону, т.к сейчас не работает сортировка товара по причине того что модуль добавляет свой div id=&amp;quot;mfilter-content-container&amp;quot; и на default шаблоне оборачивает весь id=&amp;quot;content&amp;quot; куда входит сортировка, каталог и ...

    JavascriptOpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 дня назад

  • Сделать парсинг сайта

    Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3 Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет. Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но ...

    Парсинг сайтаOpenCart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    22 дня назад