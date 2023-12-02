В интернет - магазине работает крон, который выполняет ряд функций, но он почему-то периодически отваливается и приходится перезапускать специальной кнопкой, которую для этого и сделали. Так же починить синхронизацию по апи с Юлой и Авито, ...
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Программист OpenCart – это специалист, который специализируется на разработке, поддержке и улучшении интернет-магазинов на платформе OpenCart. Это мощная система управления контентом, позволяющая создавать эффективные онлайн-магазины с разнообразным функционалом.
Что делает программист OpenCart?
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Разработка и настройка интернет-магазинов
Программист OpenCart создает магазины с уникальным дизайном, функциональностью и поддержкой множества товаров.
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Настройка плагинов и модулей
Он настраивает дополнительные инструменты, обеспечивая магазин нужными функциями, такими как оплата, доставка, управление заказами и многое другое.
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Оптимизация и доработка
Программисты OpenCart улучшают производительность сайта, исправляют ошибки, а также добавляют новые функции для улучшения пользовательского опыта.
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Техническая поддержка
Они оказывают техническую помощь, отвечая на вопросы пользователей и решая проблемы, связанные с функционалом магазина.
Услуги программиста OpenCart
Программисты OpenCart предлагают широкий спектр услуг для создания и улучшения интернет-магазинов:
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Разработка и дизайн магазина
Создание уникального дизайна и функционала магазина, соответствующего потребностям клиента.
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Установка и настройка плагинов
Добавление необходимых функций через установку и настройку различных плагинов и модулей.
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Оптимизация и аудит магазина
Повышение производительности, анализ и исправление ошибок для улучшения работы сайта.
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Поддержка и обслуживание
Постоянная поддержка, обновление и регулярное обслуживание магазина.
- OpenCartВеб-программирование2 заявкиОткрыт12 дней назад
Нужно доделать сайт на OpenCart Тз вышлю при обсуждениеOpenCartВеб-программирование8 заявокОткрыт15 дней назад
Нужно доработать и настроить сайт под Opencart в соответствии с ТЗ. - trast.ua Просьба указывать срок и стоимость работы.OpenCartИнтернет-магазины3 заявкиОткрыт16 дней назад
- $300
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Создание мултивендорного магазина на opencart также возможен вариант Laravel+Vue Краткое описание процесса. В течение месяца продавцы продают свои товары на сайте, и общая ...OpenCartLaravelИнтернет-магазины6 заявокОткрыт17 дней назад
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- $100
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Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...OpenCartОткрыт25 дней назад
- $10
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Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...OpenCartЗакрытмесяц назад
- $300
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