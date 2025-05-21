Потрібний розробник по OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок19 просмотров

Доброго дня, шукаю розробника по OpenCart. Є сайт на якому вивантажуються товари від 4-х постачальників по XML час від часу потрібно щось змінювати щоб все коректно працювало.

OpencartДоработка сайтов
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