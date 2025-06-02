Разработать Telegram-бота для мониторинга хоккейных событий на сайте 1xbet. Бот должен выполнять парсинг каждые 30-45 секунд и отправлять уведомления при определенных условиях: по истечении 1 тайма при счете 0:0 и по истечении 2 таймов при счете 0:0 или 0:1. Реализовать возможность изменения ссылки для парсинга.
Веб-страница с HTML5 анимацией
Коллеги, Добрый день.
Требуется сделать одну веб-страницу с двумя небольшими блоками информации с множественной анимацией в блоках (обновление информации через эффекты, всплывающие pop-up окна, смена блоков и информации в них). Макеты в фигме, анимация так же в фигме.
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