Веб-страница с HTML5 анимацией

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок55 просмотров

Коллеги, Добрый день.

Требуется сделать одну веб-страницу с двумя небольшими блоками информации с множественной анимацией в блоках (обновление информации через эффекты, всплывающие pop-up окна, смена блоков и информации в них). Макеты в фигме, анимация так же в фигме.

FigmaHTMLВерстка страниц
2 дня назад
afle
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Выбранный исполнитель

oblivion_47
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oblivion_47
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