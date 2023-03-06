Необходима помощь в интеграции кода чата в футер форума phpBB 3.0. Код чата работает на других платформах, но требуется знание специфики phpBB для корректной вставки. Пробовал использовать модуль баннеров, однако чат не отображается. Ищется фрилансер, который поможет с этой задачей.