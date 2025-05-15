Ищется технический консультант для поддержки проекта онлайн-аукциона с использованием Laravel и Vue.js. Основные задачи: аудит ТЗ, архитектурный контроль, сопровождение тестирования и приёмки кода. Требуется опыт работы с real-time системами, понимание DevOps-цикла и технический английский. Удаленная работа, 5-10 часов в неделю на срок 2-6 месяцев.
Нужно исправить функционал сайта
Нужно исправить функционал сайта.
По реализации, бэк часть на yii, а личный кабинет для клиента на vue.
Задачи для реализации :
- Сделать систему подсказок на ЛК.
- Сделать некоторые изменения в дизайн лк, вроде цвет фона, плашки, и т.д.
- Так же на yii части сайта создать раздел "Новости и статьи" со страницей статьи, нужно переделать это редактируемым из админки, чтобы можно было наполнять.
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