Нужно исправить функционал сайта.

По реализации, бэк часть на yii, а личный кабинет для клиента на vue.

Задачи для реализации :

- Сделать систему подсказок на ЛК.

- Сделать некоторые изменения в дизайн лк, вроде цвет фона, плашки, и т.д.

- Так же на yii части сайта создать раздел "Новости и статьи" со страницей статьи, нужно переделать это редактируемым из админки, чтобы можно было наполнять.