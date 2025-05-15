Нужно исправить функционал сайта

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Нужно исправить функционал сайта.

По реализации, бэк часть на yii, а личный кабинет для клиента на vue.

Задачи для реализации :

- Сделать систему подсказок на ЛК.

- Сделать некоторые изменения в дизайн лк, вроде цвет фона, плашки, и т.д.

- Так же на yii части сайта создать раздел "Новости и статьи" со страницей статьи, нужно переделать это редактируемым из админки, чтобы можно было наполнять.

Vue.jsYiiДоработка сайтов
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Андрей
 
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Денис
 
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