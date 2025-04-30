Нужно создать бэк для проекта.

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Открыт4 заявки20 просмотров

Нужно создать бэк для проекта.
То есть, сделать бэк на FastAPI, админку по управление проектом.
Что бы можно было добавить заказ, управлять каталогом, также обновлять ассортимент товаров .

FastAPIРазработка бэкенда
13 часов назад
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