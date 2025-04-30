Требуются правки на сайте WordPress: необходимо добавить политику конфиденциальности и галочку согласия на сбор персональных данных. Также нужно изменить название компании в шапке и подвале профиля на текстовое, чтобы Facebook мог его распознать. Это важно для подключения WhatsApp Business API.
Нужно создать бэк для проекта.
Нужно создать бэк для проекта.
То есть, сделать бэк на FastAPI, админку по управление проектом.
Что бы можно было добавить заказ, управлять каталогом, также обновлять ассортимент товаров .
Заявки фрилансеров
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