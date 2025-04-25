Разработать виджет для AMO CRM

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки16 просмотров

Нужно разработать виджет для АМО СРМ с незамысловатым функционалом - жесткий шаблон + минимум переменных. ТЗ прикреплено к заявке.

AmoCRMPythonИнтеграция APIРазработка программ
21 час назад
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