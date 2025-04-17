Необходимо установить сайт на платформе WordPress, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение. Все необходимые скрипты и информация представлены в файле. Укажите стоимость выполнения заказа.
Нужно создать Mvp мини приложения Telegram
Подробное описание технического задания во вложении
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