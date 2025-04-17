Нужно создать Mvp мини приложения Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка18 просмотров

Подробное описание технического задания во вложении

Создание ботов
12 часов назад
guest_166160831552
3 года в сервисе
Была
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва(-1)
12 часов назад
Лучший веб-программист мая