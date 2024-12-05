Требуется опытный разработчик для доработки системы управления дорожными проектами. Задачи включают перенос на облачный сервер, настройку базы данных, интеграцию с Google Maps API, настройку Gantt-чарта и финансовой аналитики. Уверенное владение Webix и знание MySQL обязательны. Удаленная работа, оплата поэтапно или почасово.
Проверить/настроить пиксель мета на тильде
Настроить корректную работу пикселя Meta (Facebook) на всех страницах сайта, чтобы обеспечить возможность запуска рекламных кампаний с оптимизацией на конверсии (заявки с сайта).
Исходные данные:
- Сайт: [https://www.tours-sicily.org](https://www.tours-sicily.org)
- Платформа: Tilda
- Домен: tours-sicily.org (редиректирует с tilda.ws)
- Пиксель: уже создан и подключён, ID: 3530190840632269
- Формы: заявки приходят на email; после отправки формы страница не меняется
- Дополнительные страницы: имеются активные страницы, посвящённые конкретным программам и экскурсиям
Задачи:
1. Проверка установки пикселя:
- Убедиться, что пиксель установлен на всех версиях сайта (включая www и без www), а также на всех дополнительных страницах.
- Проверить стабильность срабатывания пикселя на всех страницах (через Events Manager и/или Pixel Helper).
2. Настройка события конверсии "Lead":
- Событие должно срабатывать при отправке формы на всех страницах, включая дополнительные.
- Убедиться, что событие фиксируется в Events Manager.
3. Проверка верификации домена:
- При необходимости подтвердить права на домен (через DNS, HTML или Meta-тег) для оптимизации рекламы.
4. Проверка редиректов и отображения домена:
- Убедиться, что основным отображаемым адресом в пикселе будет tours-sicily.org.
5. Проверка событий в Events Manager:
- Убедиться, что события фиксируются в реальном времени и можно выбрать цель “конверсии” в рекламном кабинете.
Дополнительная информация:
- Форма отправки заявок присутствует на нескольких страницах сайта; необходимо, чтобы отслеживалась любая её отправка, независимо от страницы.
- Возможна интеграция через Facebook Conversion API при необходимости.
Доступы:
- Предоставлю доступ к Tilda и Business Manager по запросу.
Ожидаемый результат:
- Полностью рабочий пиксель на всех страницах сайта.
- События отправки формы фиксируются как «Lead» на каждой странице.
- Возможность запускать рекламу с оптимизацией на конверсии.
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Заявки фрилансеров
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