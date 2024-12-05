Настроить корректную работу пикселя Meta (Facebook) на всех страницах сайта, чтобы обеспечить возможность запуска рекламных кампаний с оптимизацией на конверсии (заявки с сайта).

Исходные данные:

- Сайт: [https://www.tours-sicily.org](https://www.tours-sicily.org)

- Платформа: Tilda

- Домен: tours-sicily.org (редиректирует с tilda.ws)

- Пиксель: уже создан и подключён, ID: 3530190840632269

- Формы: заявки приходят на email; после отправки формы страница не меняется

- Дополнительные страницы: имеются активные страницы, посвящённые конкретным программам и экскурсиям

Задачи:

1. Проверка установки пикселя:

- Убедиться, что пиксель установлен на всех версиях сайта (включая www и без www), а также на всех дополнительных страницах.

- Проверить стабильность срабатывания пикселя на всех страницах (через Events Manager и/или Pixel Helper).

2. Настройка события конверсии "Lead":

- Событие должно срабатывать при отправке формы на всех страницах, включая дополнительные.

- Убедиться, что событие фиксируется в Events Manager.

3. Проверка верификации домена:

- При необходимости подтвердить права на домен (через DNS, HTML или Meta-тег) для оптимизации рекламы.

4. Проверка редиректов и отображения домена:

- Убедиться, что основным отображаемым адресом в пикселе будет tours-sicily.org.

5. Проверка событий в Events Manager:

- Убедиться, что события фиксируются в реальном времени и можно выбрать цель “конверсии” в рекламном кабинете.

Дополнительная информация:

- Форма отправки заявок присутствует на нескольких страницах сайта; необходимо, чтобы отслеживалась любая её отправка, независимо от страницы.

- Возможна интеграция через Facebook Conversion API при необходимости.

Доступы:

- Предоставлю доступ к Tilda и Business Manager по запросу.

Ожидаемый результат:

- Полностью рабочий пиксель на всех страницах сайта.

- События отправки формы фиксируются как «Lead» на каждой странице.

- Возможность запускать рекламу с оптимизацией на конверсии.

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