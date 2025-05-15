Необходимо натянуть сайт на платформе WordPress. Ожидается опыт в веб-программировании для настройки, оформления и интеграции необходимых функций. Задача включает в себя создание и настройку сайта с учетом всех требований.
Настройки сайта на word press под Google ads и последующие закупки
есть сайт его надо доработать под продвижение и закупку и далее делать закупку
не могу оценить стоиомсть- предлагайте свои варианты
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