Настройки сайта на word press под Google ads и последующие закупки

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Открыт7 заявок27 просмотров

есть сайт его надо доработать под продвижение и закупку и далее делать закупку

не могу оценить стоиомсть- предлагайте свои варианты

Google AdsWordPressДоработка сайтовНастройка рекламных кампаний
день назад
Светлана
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