Ищется PHP разработчик для выполнения задач небольшого веб-проекта. Ожидается опыт работы с PHP и готовность к сотрудничеству. Подробности проекта будут обсуждены в личных сообщениях.
Автоматическое перевыставление на Playerok.com
Нужен простенький бот в телеграмме который будет помогать мне перевыставлять товары с определенными названиями на сайте playerok.com,в боте должна быть функция вкл/выкл, а так-же возможность задать список слов, которые должны быть в объявлении для перевыставления
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