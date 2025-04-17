Автоматическое перевыставление на Playerok.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок38 просмотров

Нужен простенький бот в телеграмме который будет помогать мне перевыставлять товары с определенными названиями на сайте playerok.com,в боте должна быть функция вкл/выкл, а так-же возможность задать список слов, которые должны быть в объявлении для перевыставления

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